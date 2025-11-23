Maduro destaca: venezolanos son “indestructibles” ante amenazas

Nicolás Maduro subraya que la nación venezolana es “invencibles e indestructibles” ante las amenazas.

“Hoy por hoy tenemos la fortaleza de un legado, el legado de Bolívar y del comandante eterno Hugo Chávez Frías, el cual en medio de las dificultades, nos hace indestructibles”, destacó el sábado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a la primera combatiente, Cilia Flores, en la ceremonia de estreno de segunda temporada de ocho capítulos de su serie biográfica ‘Nicolás… De Yare a Miraflores’.

Agregó que “es una oportunidad para hacer memoria y hacer conciencia sobre de dónde venimos, qué hemos vivido, cómo hemos llegado hasta ahora y por qué hoy somos invencibles e indestructibles frente a amenazas, guerras psicológicas y lo que pretendan contra nosotros”.

En la misma jornada, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, durante un recorrido por la Sala de Autogobierno Comunal Estrella del Sur, ubicada en la parroquia Santa Rosalía, en Caracas (capital), denunció las amenazas constantes de EE.UU., en el Caribe.

Destacó que el imperialismo norteamericano amenaza a los venezolanos “con aviones bombarderos, con buques misilísticos, con submarinos de propulsión nuclear en el Caribe”, pero el pueblo venezolano responde “con mayor unión nacional, más trabajo, más resistencia, más patriotismo, más organización, más democracia. Más compromiso” dichas amenazas.

“Como hombre de pueblo también me siento inmensamente feliz de todo esto que estamos viendo y estamos haciendo, [...] respondiéndole con la cara bien levantada y nuestro pecho henchido a uno de los imperios más genocidas de la humanidad, de la historia de la humanidad”, añadió.

Tras rechazar los ejercicios y maniobras de las fuerzas extranjeras a cercanías de las aguas de Venezuela, resaltó que “¡Basta ya de amenazas, basta ya de mentiras, de injurias, basta ya de imposición del poder! Basta ya de manipulaciones solamente por pretender preservar hegemonías regionales, locales”.

Desde el pasado septiembre y bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó desde agosto tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y alrededor de 10 000 infantes de marina en la región.

No obstante, Caracas califica estas acciones de “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

