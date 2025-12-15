Ultraderechista José Antonio Kast fue electo presidente de Chile

En Chile, el ultraderechista José Antonio Kast ganó la elección presidencial. ¿Quién es él y cómo afectará su elección los equilibrios regionales y mundiales?

El ultraderechista José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile. (Nat sound) Se impuso con un 58% de los votos sobre Jeanette Jara, militante comunista y ex ministra del Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric.

La candidata oficialista Jeanette Jara reconoció rápidamente los resultados.

El presidente electo recibió entonces la tradicional llamada del presidente en ejercicio. El pueblo de Chile votó hoy por quien fue militante del partido de Augusto Pinochet. En 2020 fundó el Partido Republicano, un outsider de la derecha tradicional, firme aliado de Estados Unidos y del sionismo.

José Antonio Kast también es hijo de un alemán militante del nazismo, hermano de un Ministro de Economía de Pinochet y su familia estuvo vinculada a una matanza de campesinos durante la dictadura, en Paine.

“¿Cumplirá Kast sus promesas de expulsar a 3600 migrantes irregulares y recortar el gasto estatal en 6.600 millones de dólares sin afectar los derechos sociales?

Es lo que se dilucidará una vez asuma como Presidente de la República, en marzo de 2026.

Beatriz Michell, Santiago de Chile.

