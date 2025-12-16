Pueblos originarios de Chile exigen mejorar servicios estudiantiles

Alumnos demandan al Estado garantizar y ampliar los servicios residenciales que reciben mediante la JUNAEB, ligada al Ministerio de Educación, para asegurar su acceso y permanencia escolar.

Exigen aumentar las becas indígenas, así como las del ítem residencial, petitorio que plantean debería tener un mejor presupuesto, lo que facilitaría a los jóvenes seguir con sus estudios universitarios.

Los estudiantes esperan por una reunión con autoridades de Gobierno, de JUNAEB, y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la que, hasta ahora, no se ha concretado.

Durante la campaña presidencial 2025, la ultraderecha ha planteado derogar la Ley Indígena en Chile, hecho que podría impactar negativamente en este sector.

Esto causa suspicacias en el ámbito mapuche, y advierten que es un adelanto en la forma por cómo han sido tratados.

Los jóvenes de los pueblos originarios se mantienen en movilización y llaman a sus pares a no bajar los brazos ni su lucha.

Manuel Arismendi, Temuco.

