Venezuela agradece advertencia de Irán por despliegue militar de EEUU

Venezuela ha mostrado a Irán su agradecimiento por la advertencia de Teherán frente al aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro sincero agradecimiento a la República Islámica de Irán por su advertencia frente al aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las consecuencias que esto conlleva para nuestra región”, ha declarado el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje publicado este sábado en su canal de Telegram.

El jefe de la Diplomacia de Venezuela ha hecho estas declaraciones en reacción al apoyo de Irán a Venezuela ante las agresiones de Estados Unidos en el Caribe.

El alto diplomático venezolano ha reconocido la constante solidaridad del Ejecutivo iraní con el pueblo venezolano y “su firme llamado al respeto por la soberanía de nuestra nación”.

Gil ha destacado en su mensaje que este apoyo internacional “refuerza nuestro compromiso de defender la verdad”, así como el legítimo derecho a la autodefensa y a la búsqueda de la paz.

En la misma jornada, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha denunciado que la amenaza de EE.UU. del uso de la fuerza contra Venezuela viola la Carta de la ONU, y socava la paz y la estabilidad en Caribe y América Latina.

Desde el inicio de las tensiones, la República Islámica ha denunciado la aventura militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental.

El pasado agosto, Washington desplegó frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico. Desde septiembre, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

Caracas, por su parte, considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen, y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

