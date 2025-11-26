Día de Eliminación de Violencia contra la Mujer: Gaza queda olvidada

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre, recuerda la dolorosa historia del asesinato de las hermanas Mirabal.

Desafortunadamente, en pleno siglo XXI, las mujeres en todo el mundo continúan sufriendo diariamente diversas formas de violencia en su vida cotidiana.

En medio de estas amargas experiencias, las mujeres de la Franja de Gaza enfrentan un desafío aún mayor: la negación de los derechos humanos más elementales.

Si el asesinato de dos mujeres dominicanas dio lugar a que la ONU estableciera un Día Internacional, ¿cómo es posible que el dolor y el sufrimiento de miles de mujeres palestinas, que viven y mueren resistiendo tras dos años de agresiones israelíes, no provoquen un reconocimiento similar?

Fuente: AP

Fuente: aljazeera

Fuente: pchrgaza

Fuente: pchrgaza

Fuente: pchrgaza

Fuente: palestra

Fuente: RTVE

Fuente: Bernama

hae/rba