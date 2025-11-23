¿Alto el fuego? ¡Israel está causando más muerte y destrucción en Gaza!

Médicos Sin Fronteras afirma que Israel ha causado más de 300 muertes palestinas desde el alto el fuego y que la ayuda humanitaria que llega a Gaza es insuficiente.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) también informa que muchos palestinos han resultado heridos por los bombardeos israelíes, tras la tregua.

Según informes, Israel ha violado 498 veces el alto el fuego desde su implementación el 11 de octubre hasta la actualidad.

Después de dos años de guerra y violencia incesante, los palestinos están desplazados y exhaustos, y en medio de ataques israelíes en toda la Franja de Gaza, enfrentan un duro invierno sin necesidades básicas.

FUENTE: AHRAMONLINE

