Petro denuncia plan de compra de votos en Colombia orquestado desde EEUU

Presidente de Colombia denuncia presunta reunión de EE.UU. y el BID para financiar a candidatos con dólares y comprar votos en próximas elecciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado que el gobierno de los EE.UU., aliado con el banco interamericano de Desarrollo, hizo una reunión para proveer de dólares a candidatos para que compren votos en las próximas elecciones regionales y presidenciales.

De catastrófica es señalada la posible reunión que ha concertado el gobierno estadounidense con el banco interamericano de desarrollo y algunos alcaldes y aspirantes a la presidencia de Colombia para darles un crédito de millones de dólares para la compra de votos en las próximas elecciones.

En la historia de Colombia nunca se había visto tan descaradamente la incidencia del gobierno estadounidense en unas elecciones autónomas.

Más que un hecho en contra de la democracia, es una acción directa contra el gobierno colombiano y los miembros de su partido político, el Pacto Histórico.

Si esto se da, lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro, no solo sería un atentado contra la democracia, sino sería rememorar los viejos tiempos en que el narcotráfico y los grupos armados ilegales manejaban las votaciones a su antojo en Colombia.

Álvaro Altamiranda, Bogotá

