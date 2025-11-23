Policía británica detiene a 90 manifestantes propalestinos en Londres

La Policía británica arresta a unas 90 personas en una protesta silenciosa en Londres, realizada en apoyo a Palestine Action, objeto de persecución política.

La Policía Metropolitana de Londres detuvo al menos a 90 manifestantes en el centro de Londres durante las protestas realizadas contra la decisión del Gobierno de ilegalizar el grupo activista Palestine Action.

Las concentraciones tuvieron lugar el sábado en Tavistock Square, donde numerosos participantes se sentaron sobre el césped portando carteles con mensajes como “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”.

Testigos afirmaron haber visto a agentes retirando a varios manifestantes, entre ellos una mujer cuyos pies arrastraban por el suelo mientras era trasladada. Los presentes aplaudieron y expresaron su apoyo a quienes eran detenidos.

Police arrested several pro-Palestine supporters from the group “Palestine Action” during a sit-in at Tavistock Square in central London, after the UK government banned the organization and officially designated it as a "terrorist group". pic.twitter.com/mYFcUvQ34e — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 23, 2025

El jueves también 47 manifestantes fueron detenidos durante una protesta en apoyo al grupo propalestino Palestine Action. Las autoridades informaron además que otras 120 personas enfrentan acusaciones por apoyar las actividades de dicha organización.

A demonstration was held at Tavistock Square in London to demand the UK government to lift the ban on Palestine Action. pic.twitter.com/wlqIIM0d5K — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 22, 2025

Los activistas realizaron una sentada frente al Ministerio de Justicia para rechazar la decisión del Gobierno británico de ilegalizar a Palestine Action, al tiempo que denunciaron lo que describen como el genocidio perpetrado por el régimen israelí en Gaza.

En julio, el Gobierno británico prohibió las actividades del grupo, calificándolo de organización terrorista. La medida fue adoptada semanas después de que miembros del grupo rociaran pintura roja sobre un avión de la Real Fuerza Aérea, que según informes, transportaba piezas de armamento con destino a los territorios ocupados por Israel.

Palestine Action es conocido por realizar acciones directas contra fábricas de armas y sitios gubernamentales en el Reino Unido, en protesta por la complicidad británica en las atrocidades que comete el régimen israelí contra el pueblo palestino.

Ante esta tesitura, todo miembro del grupo o quien exprese públicamente apoyo a Palestine Action será encausado y podría ser condenado hasta con 14 años de prisión.

La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos civiles, Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Diversas voces a lo largo del espectro político advierten que se trata de un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión en el país europeo.

ayk/tqi