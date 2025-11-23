Denuncian llamados de violencia de Trump contra rivales políticos

Miles de activistas y ciudadanos convergen en Washington para condenar las medidas represivas y abuso de poder por parte del presidente Donald Trump y su Gobierno.

Tres jornadas nacionales de protestas en contra de lo que activistas denominan el “Régimen Fascista” de Donald Trump. El polémico ocupante de la Casa Blanca, sin embargo, parece ignorar que buena parte de la población ahora más bien rechaza su forma de gobernar por encima del Estado de derecho y el marco constitucional existente.

Contrariamente a lo que el presidente esperaba, su estilo de gobierno resulta contraproducente. Sondeos de opinión de Real Clear revelan que alrededor de 53% de los estadounidenses están en desacuerdo con las políticas del Ejecutivo de Trump; mientras que alrededor del 46% está en “profunda oposición” a este último.

Como si la violencia política e incertidumbre en Estados Unidos no fuera suficiente, ahora el presidente Trump anuncia supuestos planes o intenciones de ejecutar a los que denomina sus “Enemigos políticos”, a través de ejecuciones públicas.

Y así, como si se tratara de una novela distópica, poco a poco, la realidad se diluye entre la ficción, hasta convertirse en una pesadilla real en donde el estado se convierte en una amenaza para los ciudadanos.

Marcelo Ali Sánchez, Washington

