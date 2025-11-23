¿Por qué consensos en G20 son inútiles sin o con EEUU?

Un experto califica de inútiles los acuerdos resultantes de la cumbre de G20 sin o con presencia de EE.UU.

La cumbre G20, marcada por la ausencia de Estados Unidos en los debates, se celebra este sábado y domingo en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo el lema “Solidaridad, igualdad, sostenibilidad”. Los líderes mundiales discuten temas como deuda de países pobres, comercio inclusivo, transición climática y tensiones geopolíticas.

Juan Alberto Sánchez Marín, el director de dxmedio, una agencia de noticias independiente, en una entrevista con la cadena HispanTV, declaró que los resultados de la cumbre del Grupo de los Veinte (G20), celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, no se reflejan en la realidad y sirven más para mostrar la postura de los países miembros sobre los temas.

El analista ha afirmado que las declaraciones conjuntas de esta cumbre no van más allá de los compromisos políticos, y consideró EE.UU. como el “verdadero dueño” de esta cumbre.

El presidente de EE.UU., “Donald Trump, no ha conseguido sabotear la cumbre con su inasistencia, pero vemos por seguro que hará hasta imposible para que sus compromisos no se concreten; que EE.UU. en el mundo presente no desempeña un papel de construcción (… sino de) destrozo”, ha señalado el entrevistado.

Para Sánchez Marín, EE.UU. “ha usado la cooperación siempre con segundas intenciones como táctica de injerencia, de saqueo, de dominación”.

Ha agregado que “ahora, en el desespero de su hegemonía y la desgracia, (EE.UU.) quiere basar su interacción con el mundo en única y exclusivamente mediante las armas o sea la intimidación”.

“Con Estados Unidos presente es más difícil aun llegar a consensos, pero sin EE.UU. es claro que lo que se acuerde será por completo inútil, porque es EE.UU. el país que causa los grandes males y que niega las soluciones”, ha indicado.

