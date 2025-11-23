17 personas condenadas a muerte en Yemen por espiar para enemigos

El Tribunal Penal de Saná condena a 17 personas a la pena de muerte en público por colaborar con agencias de inteligencia de Estados Unidos, Israel, y Arabia Saudí.

La agencia oficial de noticias de Yemen, Saba, informó el sábado por la noche que, los condenados habían estado en contacto con oficiales de inteligencia de varios países y habían recibido equipos de comunicación cifrada, sistemas de geolocalización y cámaras ocultas.

El tribunal señaló que los acusados se dedicaban a recopilar información sobre movimientos de funcionarios, centros militares y de seguridad, sistemas de misiles y depósitos de armas, y que en algunos casos participaron en reclutamiento de nuevos colaboradores e instalación de equipos de vigilancia.

De acuerdo con los informes, el veredicto añade que la información proporcionada por estos criminales provocó ataques contra objetivos militares, de seguridad y civiles, causando decenas de muertos y daños significativos en infraestructuras.



Según el fallo, en la primera sesión, presidida por el juez Yahya Al-Mansur y con la presencia de representantes de la Fiscalía, diez acusados fueron declarados culpables. En ese mismo caso, dos personas adicionales, Huda Ali Saleh y Abdulá Abdulá Nasher, fueron condenadas a diez años de prisión.

En la segunda sesión, presidida por el juez Rabi Al-Zubair, el tribunal condenó a siete acusados más a la pena de muerte en público y absolvió a un acusado, Ali Ali Daghsher Mutahar. El tribunal ordenó que las ejecuciones se realicen de manera ejemplar, mediante disparos en un lugar público.

A comienzos de este mes, el Ministerio del Interior de Yemen anunció el desmantelamiento de una red de espionaje operada conjuntamente por el Mossad, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la Presidencia de Inteligencia General de Arabia Saudí.

En un comunicado, reveló que la sala de operaciones conjunta de la red se encontraba en Arabia Saudí, desde donde se orquestaban actividades de sabotaje y espionaje contra Yemen.

Añadió que los espías habían sido entrenados en territorio saudí en recolección de inteligencia, elaboración de informes y métodos de ocultamiento por oficiales estadounidenses, israelíes y saudíes.

