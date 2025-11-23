Estrenan serie “Nicolás” sobre la vida del presidente venezolano

En Venezuela se han estrenado los nuevos capítulos de la serie biográfica del presidente Nicolás Maduro. Nuestro corresponsal tiene el reporte desde Caracas.

Estas imágenes forman parte de los nuevos capítulos del seriado “Nicolás, de Yare a Miraflores”. Una mirada sobre la vida del presidente venezolano Nicolás Maduro, que se presentaron en este teatro histórico del centro de Caracas.

Quienes personifican en la serie al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro no son actores profesionales, pero aparecen a la altura del desafío.

Los capítulos de la serie Nicolás, que se conocieron ahora, combinan momentos dramatizados, con archivos audiovisuales, algunos poco conocidos, de Chávez y Maduro.

El presidente Maduro participó del estreno en un teatro repleto.

Los nuevos capítulos de la serie Nicolás cubren un momento central de la vida política del presidente venezolano. Los años que acompañó al comandante Hugo Chávez, desde la salida de la cárcel de Yare hasta la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Marcos Salgado, Caracas.

