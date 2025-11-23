Israel ataca edificio civil en Líbano con aval de EEUU; hay 5 muertos

Israel ha atacado este domingo un edificio residencial de 10 pisos en Haret Hreik, en el sur de Beirut, capital del Líbano, dejando cinco muertos y 28 heridos.

El bombardeo, que podría considerarse el más significativo desde el acuerdo de tregua alcanzado hace un año entre Israel y el movimiento Hezbolá, bajo el auspicio de Estados Unidos, ha apuntado una zona densamente poblada y causado “heridos y daños significativos”, según la agencia oficial libanesa NNA.

Según informes locales, primero se han observado en la zona intensos vuelos de aviones israelíes y luego han sido atacados directamente los pisos cuarto y quinto de un apartamento residencial de diez plantas situado en la calle Al-Arid en el barrio de Haret Hreik.

El régimen israelí ha informado que, antes del ataque, había notificado a Estados Unidos y obtenido su aprobación para esta ofensiva.

El Ministerio de Salud de Líbano ha indicado que los equipos de emergencia han continuado las labores de rescate y evaluación de los daños en el lugar.

🇱🇧💥 El régimen israelí atacó un apartamento residencial en los suburbios del sur de Beirut. pic.twitter.com/CfbvbnutoM — HispanTV (@Nexo_Latino) November 23, 2025

Asimismo, horas antes, un bombardeo israelí contra la localidad de Aita al-Shaab, en la región de Bint Ybeil, ha dejado un mártir, según fuentes locales.

La agresión se ha producido en un contexto de continuas violaciones israelíes en diversas regiones del país. Desde el acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024, la periferia sur de Beirut ha sido blanco de repetidos ataques.

Pore su parte, la embajada de Irán en Beirut ha reaccionado al ataque israelí en la periferia sur de Beirut, denunciando que el incremento de agresiones israelíes amenaza a los ciudadanos libaneses.

La legación diplomática iraní destaca que estos ataques cobardes no han disminuido la determinación de los legítimos propietarios ni han debilitado su firmeza frente a la injusticia.

