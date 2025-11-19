Irán condena ataque israelí al campo palestino en Líbano y culpa a EEUU

Irán califica como violación del derecho internacional los ataques israelíes, apoyados por EE.UU. contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el Líbano.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha declarado este miércoles que “estos ataques brutales constituyen una flagrante violación de los principios y fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.

En alusión a las repetidas violaciones del alto el fuego desde noviembre de 2024 por parte del régimen israelí, ha responsabilizado directamente a Estados Unidos por la continuidad de las agresiones y crímenes del régimen contra el Líbano y otros países de la región.

Al condenar el silencio cómplice de los garantes del alto el fuego, en especial Washington, ante los continuos ataques israelíes, Baqai ha instado a la ONU y a la comunidad internacional a tomar medidas serias para detener estos crímenes y llevar a los responsables ante la justicia.

El vocero ha expresado sus condolencias a las familias de los mártires y ha deseado una pronta recuperación a los heridos, reafirmando la plena solidaridad de Irán con el Gobierno, el pueblo y la Resistencia del Líbano.

El martes por la noche, el ejército israelí perpetró una nueva masacre contra civiles palestinos en el campo de refugiados de Ain al-Hilweh, en Sidón, en el sur del Líbano, tras bombardear con un avión de combate un campo deportivo dentro del campo. El ataque dejó 13 muertos y varios heridos.

Desde el octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 4000 personas y casi unas 17 000 personas han resultado heridas en ataques israelíes contra el Líbano a pesar de acordar un alto el fuego en noviembre de 2024.

El viernes, la ONU informó que 114 civiles libaneses han perdido la vida por las violaciones israelíes del alto el fuego.

