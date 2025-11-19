Irán rinde homenaje a héroes, símbolos de lucha y resistencia

En una emotiva exposición, Irán rinde homenaje a los mártires caídos durante la guerra de los años 80, símbolos de sacrificio y resistencia.

Una muestra de sacrificio, lucha y memoria colectiva que, a través de las imágenes muestra que su sacrificio sigue siendo el corazón palpitante de una nación que nunca olvidó a sus héroes.

Sobre los hombros de la lágrima, es el título de una exposición en el museo de artes contemporáneo de Palestina, donde los fotógrafos iraníes han mostrado, a través de su arte, cómo este pueblo honra la memoria de aquellos que cayeron en la guerra de los años 80.

Miles de mártires, cuyos cuerpos quedaron dispersos en los campos de batalla, siguen siendo símbolos de sacrificio y resistencia. Sus vidas y su legado nunca fueron olvidados.

En cada imagen, en cada historia, su recuerdo arde como una llama eterna en el corazón de la nación persa.

Las imágenes son testimonio de la lucha y resistencia del pueblo iraní. Aunque la guerra los desgarró, su espíritu de unidad y paz con otras naciones, especialmente con América Latina, sigue intacto.

Esta muestra artística busca transmitir la unidad y diversidad del pueblo iraní frente a la adversidad. Cada fotografía es un testimonio visual del sacrificio y la esperanza.

Hoy, las ceremonias de funeral de los mártires no solo son un acto de recuerdo, sino también un recordatorio de la fuerza y la determinación del pueblo iraní frente a las invasiones extranjeras. Un pueblo que, a pesar de los desafíos, nunca ha dejado de defender su independencia, y su lucha por la paz y la justicia

Samaneh Kachui, Teherán

