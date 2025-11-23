Irán defiende su derecho a la energía nuclear - Noticiero 13:30

1. Teherán afirma que la agresión militar estadounidense-israelí contra el programa nuclear de Irán en junio, no disuadirá al país de ejercer su derecho a la energía nuclear con fines pacíficos.
2. En EE.UU., miles de personas se han manifestado en Washington para pedir la destitución del presidente Trump, a quien acusan de corrupto y fascista.
3. Cuba denuncia que Washington usa el argumento de combatir el narcotráfico para “agredir” a Venezuela, en medio del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.
