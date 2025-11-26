Rusia expresa disposición a dialogar sobre propuesta de paz de Trump

Desde Rusia destacan que a pesar de las diferencias y acciones contradictorias de EE.UU. con respecto a Ucrania, están abiertos al diálogo sobre el plan de paz propuesto por Trump.

El asesor presidencial ruso declaró que Vladímir Putin planea recibir al enviado especial de Donald Trump, Steven Witkoff, cuya visita a Moscú está prevista para la próxima semana. Yuri Ushakov señaló que, durante el encuentro, la parte rusa prevé abordar el plan de paz propuesto por Trump para poner fin al conflicto ucraniano.

Por su parte, el vicecanciller Serguéi Riabkov comentó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se encuentran en una fase inicial de normalización, y advirtió que el éxito general del proceso de paz no está garantizado.

De acuerdo con Riabkov, las acciones de Washington respecto a Ucrania siguen siendo contradictorias, a pesar de las declaraciones estadounidenses que afirman apoyar la normalización de las relaciones con Moscú. No obstante, reiteró que Rusia está dispuesta a continuar el diálogo con la Casa Blanca, incluido el tema de Ucrania.

hae/rba