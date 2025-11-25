Lavrov respalda plan de paz de EE.UU. en Ucrania y acusa a Francia y Alemania de socavar esfuerzos y priorizar intereses propios.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se pronunció sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos para resolver la crisis en Ucrania, destacando que Moscú valora esta iniciativa como la única que busca una solución efectiva al conflicto.

En una rueda de prensa, Lavrov afirmó que, en la actualidad, no es posible hablar de mediación alguna por parte de Francia y Alemania, a quienes acusó de no tener una voluntad genuina para alcanzar la paz. Según el ministro ruso, la Europa perdió por completo su rol como mediador en el conflicto.

Añadió que las acciones de Europa están más orientadas a sus propios intereses que a la búsqueda de una solución pacífica. Además, Lavrov sostuvo que las potencias europeas están tratando de socavar el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump, difundiendo especulaciones y rumores al respecto.

Un plan de paz de 28 puntos, propuesto por Washington, incluye el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y partes del Donbás, limitaciones al ejército ucraniano y la renuncia a sus aspiraciones a ser miembro de la OTAN. El plan también contempla el levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania, 100 días después de la entrada en vigor de la iniciativa.

