Palestina: Israel ha asesinado a 33 000 mujeres y niñas en Gaza

Palestina denunció que Israel ha asesinado al menos 33 000 mujeres y niñas durante la guerra genocida en Gaza, acusando a Tel Aviv de cometer crímenes sistemáticos.

“Israel comete crímenes sistemáticos contra mujeres palestinas, incluidos genocidio, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, demolición de viviendas y terrorismo de colonos”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina en un comunicado publicado el martes con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Asimismo, el Ministerio agregó que Israel utiliza herramientas de vigilancia avanzadas, inteligencia artificial y espionaje cibernético para atacar y aterrorizar a los palestinos, especialmente a las mujeres.

Asimismo, el Ministerio pidió a la comunidad internacional poner fin a la ocupación israelí, implementar la solución de dos Estados y proteger los derechos inalienables del pueblo palestino, incluyendo su autodeterminación y derecho al retorno.

En octubre pasado, HAMAS e Israel acordaron un alto el fuego impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Desde entonces, los dirigentes de HAMAS han denunciado repetidas veces que Israel continúa con violaciones diarias y sistemáticas, poniendo en entredicho la efectividad de la tregua.

El ejército israelí ha asesinado cerca de 70 000 personas y ha dejado heridas a otras 171 000, reduciendo gran parte de la Franja a escombros y generando una devastación humanitaria sin precedentes.

mep/rba