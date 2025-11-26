Israel continúa ataques en Cisjordania; apaches agresores abren fuego

Dando continuidad a sus acciones represivas contra los palestinos en Cisjordania, Israel ha disparado desde helicópteros Apache varias zonas de esta región ocupada.

Según ha reportado este miércoles la cadena libanesa Al Mayadeen, helicópteros Apache israelíes han sobrevolado y abierto fuego sobre la localidad de Tamoun, situada en la parte sur de Tubas, en el norte de Cisjordania.

Reportes locales informan que las fuerzas israelíes también han atacado otras zonas de la Cisjordania, como la ciudad norteña de Nablus, así como el sur de Al-Jalil (Hebrón).

En esta misma jornada, colonos sionistas han agredido a un conductor de autobús en Al-Quds (Jerusalén) ocupada, tras enfrentamientos con jóvenes palestinos durante su incursión en la aldea de Al-Asakra en la ciudad de Beit Lahm (Belén), en el sur de Cisjordania.

La organización de derechos humanos B’Tselem anunció previamente en un informe que el régimen sionista está cometiendo genocidio en Cisjordania sin ningún obstáculo y cifró en 1003 el número de palestinos asesinados en Cisjordania desde el octubre de 2023.

Los colonos sionistas atacan a palestinos a diario en Cisjordania, sin ser castigados, según el informe, a pesar de la existencia de pruebas concluyentes, las instituciones israelíes no están dando seguimiento a ninguno de estos casos.

Ante la escalada de violencia en Cisjordania, el dirigiente del Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Mahmoud Mardavi, ha destacado que los palestinos continuarán su lucha legítima contra el ejército israelí y los colonos sionistas en esa zona ocupada.

Mardavi ha enfatizado que la Resistencia en Cisjordania es parte inseparable de la lucha general del pueblo palestino por lograr sus derechos y enfrentar las agresiones del régimen sionista.

