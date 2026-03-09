Justicia felicita elección del nuevo Líder y llama a unidad en Irán 

El jefe del Poder Judicial de Irán ha felicitado la elección del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como el nuevo Líder del país y la ha considerado como un motivo de esperanza para el pueblo.

“La merecida decisión de la Asamblea de Expertos […] es una decisión esperanzadora y fatídica en la vida y el crecimiento continuos del Sistema sagrado de la República Islámica de Irán”, ha escrito el presidente del Poder Judicial Qolam Hosein Mohseni Eyei en un mensaje emitido este lunes, en el que ha saludado la decisión histórica de los Expertos del liderazgo en nombrar a Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la República Islámica.

Ha rendido tributo a los dos anteriores líderes de la Revolución, el fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (que descanse en paz) y al ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien cayó mártir en un ataque terrorista estadounidense-israelí el pasado 28 de febrero contra la capital, Teherán.

Eyei ha elogiado a esos dos destacados líderes por gobernar la Revolución Islámica durante 47 años “con prudencia, firmeza y fe” y “mantuvieron en alto la bandera de la justicia, la independencia y la libertad” en Irán.

🚨 El Ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenéi se convierte en Líder de Irán



La Asamblea de Expertos, con una mayoría absoluta de votos, ha presentado al Ayatolá Haj Seyyed Mojtaba Jamenéi como el tercer Líder de la República Islámica de Irán. pic.twitter.com/H0kuwjS3TE — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

En su mensaje, el jefe del Poder Judicial ha congratulado a toda la nación iraní y a los pueblos libres del mundo por esa elección y agradecido a la Asamblea de Expertos por “cumplir con su serio deber religioso, legal e histórico, en una coyuntura crítica” y “preservar la continuidad del liderazgo en el Sistema islámico pese a las amenazas del enemigo”.

Ha señalado que la República Islámica y el pueblo iraní están “en medio de una campaña contra un enemigo salvaje sumido en un sinfín de errores de cálculo”, afirmando que la victoria en esta guerra depende de la unidad nacional y “se manifiesta en la lealtad y el girar en torno al Líder Supremo”.

Sobre la importancia de Velayat-e Faqih, cuyo liderazgo nuevo ha asumido el ayatolá Moytaba Jamenei, el responsable ha dicho que se encarga de “la difícil tarea de garantizar los más altos intereses de la sociedad, mantener la unidad nacional y guiar el gran movimiento de la Revolución Islámica”.

En esta importante coyuntura histórica, Eyei ha llamado a toda la noble nación de Irán, entre ellos a las élites, académicos, funcionarios y agentes del Sistema, “a jurar lealtad y obediencia al liderazgo de la Revolución Islámica” y a preservar la unidad, “para que, a la luz de esta solidaridad, el camino del progreso, la justicia y la autoridad del Irán islámico pueda continuar con fuerza y esperanza”.

Ha concluido enfatizando que es hora de que todo el pueblo iraní, cumpla con su responsabilidad de “proteger a Irán contra los agresores y expresar el mensaje de unidad en torno al Líder Supremo”.

La elección del ayatolá Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución ha atraído el apoyo unánime de la cúpula política y militar, mientras que las Fuerzas Armadas del país han expresado su lealtad y apoyo al nuevo liderazgo y reiterado su compromiso con contrarrestar con determinación a la agresión de EE.UU. e Israel al país.

ftm