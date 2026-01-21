Venezuela: La agresión militar de EEUU dejó entre 100 y 120 muertos

Venezuela ha anunciado que la agresión de EE.UU. ha dejado entre 100 y 120 muertos, alertando que el derecho internacional se ha convertido en “letra muerta”.

“La agresión militar estadounidense, que incluyó aviones de combate, misiles, buques de guerra, drones y bombarderos, violó el espacio aéreo venezolano y dejó un saldo de entre 100 y 120 personas fallecidas, entre civiles y militares”, ha declarado este miércoles el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una entrevista con la cadena local Telesur.

El funcionario ha criticado el silencio que el mundo guardó sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente de este país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, y lo ha comparado con el genocidio israelí en la Franja de Gaza. “Ambos casos evidencian el colapso de los mecanismos internacionales de protección”, ha agregado.

Saab ha subrayado que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, decidió la medida mientras se preveía una reunión bilateral entre él y Maduro para dialogar sobre los problemas, y ha afirmado que la acción incluso violó la propia Constitución de EE. UU., pues su operación militar no contaba con el aval del Congreso ni se realizó tras una declaración formal de guerra.

“La vulneración de la inmunidad presidencial establece un precedente peligroso. Si un mandatario constitucionalmente electo puede ser objeto de una operación militar, ningún líder mundial está a salvo de acciones similares por parte de potencias que ignoren el derecho internacional”, ha criticado.

El titular venezolano ha destacado que, según las leyes internacionales estipuladas en la Carta de la ONU, el Estatuto de Roma y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, amenazar o recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado está prohibido, y que todos los pueblos tienen el derecho de determinar su condición política sin injerencias externas.

El 3 de enero, las fuerzas de EE.UU. atacaron varias partes de Venezuela y secuestraron a Maduro y su esposa. Tras esta agresión, Trump declaró que asumirá el control de Venezuela; mientras, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, defendió que la operación militar permitiría a Washington acceder a la “riqueza y los recursos adicionales” del país bolivariano.

