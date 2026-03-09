Iraníes expresan lealtad a su nuevo Líder en una marcha masiva 

Iraníes han expresado su lealtad al tercer Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, sucesor del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

La gente, de diferentes estratos sociales, se ha congregado hoy lunes en la simbólica plaza de Enqelab, en el centro de Teherán, la capital, para presenciar una ceremonia pública que sigue desarrollándose para declarar el respaldo al nuevo Líder, elegido la noche del domingo en una reunión extraordinaria del Consejo de Expertos.

Simultáneamente, se ha organizado una ceremonia similar en todas las provincias y ciudades del país, y la nación, contenta por esta designación, ha llenado las calles en medio de los bombardeos y la agresión ilegal de Estados Unidos y el régimen de Israel contra el territorio iraní.

Los participantes, ondeando las banderas de Irán y enarbolando las imágenes del Líder mártir y su sucesor, han gritado eslóganes contra los crímenes que las autoridades estadounidenses e israelíes realizaron durante la guerra de 12 días en el pasado junio, el cuasi golpe de Estado orquestado en el pasado enero, y los ataques indiscriminados que siguen llevando a cabo contra el pueblo persa.

Enfatizando que Irán nunca se rendirá ante sus enemigos, la población ha resaltado el error de cálculo que volvieron a cometer los enemigos al agredir la República Islámica, aseverando que esta vez también se sentirán el sabor amargo del fracaso.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra no provocada contra Irán el 28 de febrero, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a altos comandantes militares iraníes.

En respuesta, Irán ha atacado posiciones vitales y las bases militares israelíes y estadounidenses en toda la región con una andanada de misiles y aviones no tripulados (drones) en el marco de la llamada operación Verdadera Promesa IV.

