Canciller iraní alerta a EEUU: tenemos muchas sorpresas guardadas

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha destacado la plena preparación del país persa ante conspiraciones de EE.UU. contra sus instalaciones energéticas.

“Nueve días después de la ‘Operación Error Épico’, los precios del petróleo se han duplicado mientras que todas las materias primas se disparan. Sabemos que Estados Unidos está conspirando contra nuestras instalaciones petroleras y nucleares con la esperanza de contener una enorme crisis inflacionaria. Irán está totalmente preparado”, ha señalado Araqchi este lunes por medio de un mensaje de X.

El jefe de la Diplomacia de Irán ha alertado que la República Islámica “también tiene muchas sorpresas guardadas”.

9 days into Operation Epic Mistake, oil prices have doubled while all commodities are skyrocketing. We know the U.S. is plotting against our oil and nuclear sites in hopes of containing huge inflationary shock. Iran is fully prepared.



And we, too, have many surprises in store. pic.twitter.com/UNQu0fVZE2 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

En otro mensaje, el titular iraní ha señalado la culpa del aumento repentino de los precios de la gasolina, el encarecimiento de las hipotecas y el desplome de los planes de jubilación recae directamente sobre Israel y sus cómplices en Washington.

Iran does not want to harm ordinary Americans who overwhelmingly voted to end involvement in costly foreign wars.



Blame for surging gas prices, costlier mortgages, and pummeled 401(k)'s lies squarely with Israel and its dupes in Washington. pic.twitter.com/LhKReoa8lZ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

El precio del petróleo se disparó este lunes un 30 % en pocas horas y superó los 115 dólares estadounidenses por barril, un aumento histórico causado por guerra no provocada lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán y por el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz por la República Islámica.

En el décimo día de la guerra de agresión estadounidense-israelí, los mercados energéticos siguen pendientes de los acontecimientos en Asia Occidental, donde el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente 20 % de la producción mundial de petróleo y del gas natural licuado (GNL), permanece prácticamente paralizado.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

