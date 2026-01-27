Autoridades Guatemaltecas no protegen a sus migrantes en EEUU

Las redadas migratorias en EE.UU. alcanzan al Consulado de Guatemala en Los Ángeles y el gobierno de Arévalo siguen sin atender a los connacionales en ese país.

Para este lunes 26 de enero la oficina de Migración de Guatemala estaba notificada de la llegada de dos vuelos más con deportados desde Estados Unidos, las redadas han sido implacables incluso en los estados santuario como los Ángeles donde dos migrantes guatemaltecos resultaron heridos, la indignación es generalizada.

Aparentemente el ministerio de relaciones exteriores de Guatemala ha pedido explicaciones sobre el incidente, un reclamo legitimo advierte la diputada Sonia Gutiérrez quien subraya la pasividad del gobierno de Bernardo Arévalo respecto a los más de tres millones de connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos en su mayoría de manera irregular.

Guatemala es el segundo país latinoamericano con más migrantes irregulares en Estados Unidos de donde han sido deportados en los que va del 2026, 3600 guatemaltecos.

Recientemente el presidente de Guatemala rindió su segundo informe de gobierno ante al Congreso de la República destacando los logros macroeconómicos, sin embargo, algunos diputados insisten en que esos logros macroeconómicos se deben a las remesas familiares enviadas por connacionales en Estados Unidos, connacionales que en estos momentos están siendo reprimidos y golpeados brutalmente por el gobierno de ese país sin mayor apoyo del pueblo de Guatemala.

De acuerdo al banco central el 2025 cerro con mas 25 mil millones de dólares enviados desde Estados Unidos en concepto de remesas familiares, es decir, unos 68 millones de dólares al día.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

yzl/tqi