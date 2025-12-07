Fallida intentona golpista en Benín; aquí los detalles

Un grupo de militares intenta tomar el poder en Benín, pero Ejército y Guardia Republicana neutraliza el golpe. Oficina del presidente asegura que este está a salvo.

“El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El teniente coronel Pascal Tigri es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú”, han anunciado a primeras horas de este domingo un grupo de hombres uniformados tras tomar la televisión estatal.

Con el paso de las horas, las calles de Cotonú, la capital, han quedado vacías, solo algunos vehículos militares han sido vistos.

Luego, la oficina de Talon ha emitido un pronunciamiento asegurando que el Ejército y la Guardia Republicana del país había retomado el control de la situación.

Más tarde, el ministro del Interior de Benín, Alassane Seidou, ha anunciado que la intentona golpista por parte de un grupo de militares del país había fracasado.

“En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, mantuvieron su compromiso con la República”, ha dicho Seidou en la televisión pública.

Según recientes reportes de medios, todos los militares involucrados en la asonada golpista han sido detenidos.

#Urgent 🚨 Le coup d’état au bénin n’a pas échoué voilà le communiqué officiel bravo aux militaires 🤝✍🏽 pic.twitter.com/VugRuBiJr3 — je suis pour L’AES 100% (@Abdel895863) December 7, 2025

Reacciones no han tardado en llegar

La Comunidad Económica de Estados África Occidental (Cedeao) ha condenado enérgicamente el intento de golpe de Estado en Benín, mientras ha elogiado al Gobierno de Patrice Talon por restablecer el orden.

Por su parte, el jefe de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Yousouf, ha instado a las partes vinculadas con el intento de golpe a cesar de inmediato sus actividades ilegales, respetar plenamente la Constitución y regresar sin demora a sus cuarteles y legítimas funciones profesionales.

Además, ha reiterado la postura de “tolerancia cero” de la UA a cualquier “cambio de gobierno inconstitucional, independientemente del contexto o la justificación”, al tiempo que ha reiterado apoyo del mecanismo regional a Talon, las autoridades y el pueblo de Benín.

Es de mencionar que la semana pasada, un golpe militar en Guinea-Bissau removió del poder al expresidente Umaro Embaló, después de unas elecciones marcadas por la controversia y por el hecho de que tanto él como su adversario opositor se declararan ganadores.

ctl/tmv