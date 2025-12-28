“Irán no permitirá factor sorpresa de traición en otra agresión”

En los últimos seis meses, Irán se ha preparado para hacer frente a una eventual agresión como la sionista-estadounidense del pasado junio, según un analista.

En una entrevista concedida el sábado a HispanTV, el director de DXMedio.com , el politólogo Juan Alberto Sánchez Marín, afirmó que las fuerzas de defensa de Irán mantienen una preparación permanente ante un posible nuevo ataque.

“Si bien la reacción de Irán fue asombrosa en cuestión de pocas horas, no olvidemos que hubo un factor sorpresa de traición, que Irán no va a permitir que suceda de nuevo”, dijo el entrevistado.

Según Sánchez Marín, en el último medio año, Irán ha intensificado el desarrollo militar y estratégico, incluido el estudio de brechas o flaquezas, refuerzo de bases subterráneas, creación de nuevos refugios, adquisición de cazas y otros equipos.

Esta entrevista tuvo lugar luego de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacara el avance cuantitativo y cualitativo de las Fuerzas Armadas respecto al periodo previo a la guerra de 12 días.

“Nuestras queridas fuerzas militares están cumpliendo sus misiones con fuerza y, en estos momentos, tanto en equipamiento como en personal, pese a todos los problemas que tenemos, son más fuertes que en el momento en que ellos atacaron”, sostuvo el mandatario persa.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio, cuando el régimen de Israel lanzó una agresión sin motivo contra el país persa, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares. A los ataques israelíes se unió una semana después EE.UU., bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

Fuente: HispanTV Noticias

