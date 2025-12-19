Venezuela: Rubio sirve a mafias de Miami que financian su lobby

Venezuela ha respondido las acusaciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseverando que él coopera con mafias de Miami que financian su lobby.

“Aliado a la ultraderecha latinoamericana más corrupta, su discurso de odio contra América Latina y el Caribe es un rotundo fracaso político y moral. Rubio no le sirve a los intereses de los estadounidenses, sirve a las mafias de Miami que financian su lobby. Por eso miente”, ha denunciado el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje publicado este viernes en X luego de que Rubio acusara a las autoridades del país suramericano de colaborar con grupos armados colombianos.

El titular venezolano ha señalado también que las declaraciones de Rubio en su rueda de prensa expusieron lo mentiroso que es, además del odio que dirige hacia la región de América Latina y el Caribe.

En este sentido, Gil ha descrito a Rubio como un experto en promover golpes de Estado, intervenciones, guerras eternas y cambios de régimen, enfatizando que él, ni durante los 14 años que juró como senador, no durante el tiempo que ha ocupado el puesto de secretario de Estado, no ha conseguido ningún logro en el campo de la política exterior.

“Pretende arrastrar a EE.UU. por ese camino, ignorando la opinión mayoritaria del propio pueblo estadounidense, que rechaza estas aventuras. Esa política ha hecho fracasar a EE.UU. en el mundo y ha dejado sangre y muerte en todo el planeta”, ha apostillado.

En otra parte de sus críticas, el canciller venezolano ha destacado las alegaciones que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo el martes sobre el bloqueo naval impuesto a Venezuela, en las que afirmó que el cerco permanecería hasta que los venezolanos “devuelvan a los EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que anteriormente les robaron”.

Gil ha subrayado que dichas afirmaciones revelaron la verdad de los ataques y amenazas de EE.UU., que es robar el petróleo y las riquezas de Venezuela recurriendo a montar ‘fake news’.

“Desde Venezuela nos unimos al clamor del pueblo [de] EE.UU. [y] decimos: No war for oil!, ¡No a la guerra por petróleo!, ¡No blood for oil!, ¡No sangre por petróleo! América Latina y el Caribe: zona de paz”, ha agregado el máximo diplomático venezolano.

