6 muertos en ataque israelí a escuela que albergaba desplazados en Gaza

Ataque de Israel contra una escuela que albergaba a desplazados en la ciudad de Gaza ha dejado al menos 6 muertos y varios heridos, entre ellos niños.

Según los medios locales, la artillería del ejército israelí bombardeó este viernes la escuela de Mártires de Gaza, ubicada en las proximidades del Hospital al Durra, en el barrio de Al-Tuffah, en el norte de la ciudad de Gaza, por lo que el colegio fue incendiado.

El corresponsal de la agencia de noticias rusa RT, citando a fuentes palestinas locales, ha informado que el ejército israelí apuntó contra el segundo piso del edificio escolar, que alberga a decenas de familias desplazadas, mientras se celebraba una ceremonia de boda en el interior.

Las fuerzas israelíes han impedido que los equipos de rescate atiendan a las víctimas. Al respecto, el portavoz de la Organización de Socorro y Rescate de Gaza, Mahmud Bassal, ha afirmado que “las fuerzas de ocupación están disparando intensamente contra la escuela y las fuerzas de socorro no pueden acercarse al sitio”.

Hasta el momento, seis civiles han perdido la vida y varias personas han resultado heridas, entre ellas se encuentran un número de niños.

#عاجل | طواقم الإسعاف لا تزال تنتظر تنسيقًا للدخول إلى مدرسة تؤوي نازحين في محيط مستشفى الدرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وسط وجود شهداء وجرحى وأشلاء في المكان pic.twitter.com/s9k7ODAy89 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 19, 2025

Los residentes desplazados de esta escuela-refugio están abandonándola después del ataque y el avance de los tanques israelíes.

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva desde octubre de 2023, y a pesar del alto el fuego, el régimen sionista sigue sus ataques con el fin de demoler los edificios.

Casi la totalidad de la población gazatí (unos 2,1 millones) continúa desplazada a pesar de la tregua en la Franja, que entró en vigor el 10 de octubre.

Desde esta fecha, 395 palestinos han muerto y más de mil han resultado lesionadas como consecuencia de los ataques del régimen, según indicó el jueves el Ministerio de Sanidad gazatí.

msm/rba