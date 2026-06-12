Irán exige a EEUU acatar a FIFA y otorgar visa a su caravana mundialista

El director de la selección iraní denunció la falta de visa del convoy persa y recordó que EE.UU. como anfitrión del Mundial, debe acatar las directrices de la FIFA.

El director de la selección de fútbol iraní, Mehdi Mohamad Nabi, declaró que 15 miembros de la delegación iraní, incluyendo personal de prensa, ejecutivos y jefatura de equipo, aún no han recibido la visa estadounidense necesaria para ingresar al país sede de la Copa Mundial 2026.

“Las reglas del fútbol y los reglamentos de la FIFA tienen normas que se deben seguir y las federaciones miembro están obligadas a implementarlas”, dijo Nabi, especificando que “lo mismo se aplica a los visados”.

Nabi, quien también es vicepresidente primero de la Federación Iraní de Fútbol, señaló que, si bien los jugadores han recibido sus documentos de viaje, Washington ha denegado visas a personal de apoyo clave y a funcionarios de la federación de fútbol.

Esta demora ha creado una situación de desigualdad para la selección iraní de cara al torneo más importante del fútbol internacional, dijo el seleccionador e indicó que entre la falta de visado obligó a trasladar la sede de concentración de Irán a Tijuana (México), afectando la adaptación de los jugadores a las condiciones del campeonato.

Considerando que faltan “tres o cuatro días para el primer partido”, el dirigente instó a la FIFA a mediar con las autoridades anfitrionas para resolver cuanto antes el estatus de los afectados. “En cualquier caso, exigimos un trato justo por parte de la FIFA y del país anfitrión (...) Esperamos que Gianni Infantino cumpla sus promesas con la selección iraní”, enfatizó.

Consultado sobre si el equipo se retiraría del torneo en caso de no recibir las visas, Nabi fue contundente: “Nuestro plan actual es participar en los partidos”. No obstante, advirtió que la ausencia del personal de medios “afectaría gravemente las funciones de información y comunicación del equipo”.

Las restricciones de visado ponen de manifiesto la politización del torneo. Estados Unidos ha impuesto condiciones estrictas a la delegación iraní, limitando de hecho su presencia en territorio estadounidense únicamente a los días de partido.

Según el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, el equipo debe ingresar a Estados Unidos por la mañana y partir el mismo día. Irán disputará los tres partidos de la fase de grupos en la costa oeste de Estados Unidos.

El asunto ha atraído mayor atención porque surge tan solo unos meses después de la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que interrumpió las actividades del fútbol nacional y obligó a muchos jugadores iraníes a entrenar en condiciones difíciles.

Estados Unidos, México y Canadá son los países anfitriones de la Copa Mundial 2026. Los tres partidos de la fase de grupos de Irán —contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto— se jugarán en territorio estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había dicho que los atletas iraníes no tenían prohibido participar en el Mundial, pero a pesar de que ayer jueves se inauguró la cita mundialista, aún no se han emitido visas para gran parte del equipo iraní.

La selección nacional de fútbol de Irán sigue adelante con sus preparativos para el Mundial de 2026 en México, y los dirigentes han bautizado al convoy del equipo como “Minab 168” en homenaje a los 168 escolares, la mayoría niñas, que fueron martirizados el 28 de febrero, el primer día de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel.

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