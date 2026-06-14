El lobby pro-Israel gasta millones para sacar a un congresista de EEUU

Un congresista estadounidense reveló que grupos pro-Israel gastaron millones para derrotarlo en una de las primarias al Congreso más costosas y polémicas de EE.UU.

El representante del estado de Kentuck, Thomas Massie, escribió el sábado en su cuenta oficial de X que grupos de presión pro-Israel gastaron millones de dólares para derrotarlo en una de las campañas al Congreso más costosas y políticamente polémicas de la historia reciente de Estados Unidos.

Massie añadió que estos grupos de presión habrían gastado en mayo “500 dólares por voto” para intentar apartarlo de la contienda.

“Eso es lo que el lobby israelí gastó para derrotarme, y aun así no pudieron hacerlo con anuncios basados en hechos, ni siquiera con anuncios falsos basados en políticas”, afirmó Massie.

$500 per vote.



That’s what the Israeli lobby spent to beat me,



and they still couldn’t do it with factual ads, or even fake ads based on policy.



They ran with personal lies and AI videos to convince elderly voters I was sleeping with Ilhan Omar and AOC at the same time. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 13, 2026

Además, señaló que utilizaron mentiras personales y vídeos generados por inteligencia artificial para convencer a votantes de edad avanzada de que estaba teniendo relaciones con la miembro musulmana de la Cámara de Representantes de EE.UU., Ilhan Omar, y la representante de la Cámara de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), al mismo tiempo.

Los comentarios de Massie reavivan el debate sobre el papel de las organizaciones y donantes pro-Israel en las elecciones de Estados Unidos, tras su derrota en unas primarias republicanas que se convirtieron en una de las contiendas al Congreso más seguidas del país.

Thomas Massie perdió las primarias el 19 de mayo después de enfrentarse a un desafío respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y financiado en gran medida por grupos pro-Israel y donantes adinerados, incluida la magnate israelí-estadounidense de los casinos, Miriam Adelson.

En un movimiento inusual, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Kentucky el día antes de la votación para hacer campaña personalmente por Gallrein.

Massie emergió como uno de los críticos republicanos más destacados de la ayuda militar de EE.UU. a Israel, oponiéndose repetidamente a los paquetes de asistencia exterior y cuestionando el apoyo incondicional de Washington al régimen israelí.

La derrota de Massie fue celebrada por organizaciones pro-Israel como una victoria significativa.

Sin embargo, la magnitud del gasto también alimentó críticas por parte de algunos estadounidenses que argumentan que grupos alineados con un régimen extranjero ejercen una influencia desproporcionada sobre la política interna.

La controversia ha intensificado los llamados de algunos conservadores y libertarios a un mayor escrutinio de las organizaciones de lobby vinculadas a intereses extranjeros, y ha reavivado el debate sobre la influencia de los donantes en la política exterior de Estados Unidos.

La contienda en las primarias republicanas del estado de Kentucky se enmarca en una confrontación más amplia dentro de la política estadounidense, donde Donald Trump respalda al rival de Thomas Massie, Ed Gallrein, en un intento de reforzar su influencia dentro del Partido Republicano.

Massie, conocido por su postura independiente y sus críticas a las políticas militaristas y a la ayuda exterior de Estados Unidos, enfrenta una fuerte oposición por parte de sectores alineados con Trump y redes de apoyo a Israel.

El informe señala que esta competencia no es solo una elección local, sino un reflejo de la profunda división dentro del Partido Republicano entre la corriente “EE.UU. Primero” y los sectores más cercanos a políticas intervencionistas y a grupos de presión externos, convirtiéndose en una de las primarias más costosas y politizadas de los últimos años.

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