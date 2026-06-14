La exjefa de inteligencia de EE.UU. reveló documentos sobre más de 120 biolaboratorios financiados por Washington en más de 30 países, incluida Ucrania.

Según los documentos divulgados por la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (DNI), Tulsi Gabbard, el Gobierno estadounidense mantuvo durante años programas de financiación destinados a más de 120 laboratorios biológicos distribuidos en más de 30 países, donde se desarrollan investigaciones sobre diversos patógenos, algunos de ellos considerados peligrosos.

Entre estas instalaciones figuran varios laboratorios ubicados en Ucrania que, según el informe, podrían encontrarse expuestos a riesgos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El documento señala que la comunidad de inteligencia estadounidense ya había advertido anteriormente sobre la existencia de un laboratorio financiado por Washington en territorio ucraniano que presuntamente albergaba patógenos peligrosos y permanecía vulnerable a posibles ataques, daños o incautaciones en el contexto de la guerra.

Gabbard afirmó que la financiación de estas instalaciones procedía de fondos públicos estadounidenses y sostuvo que información relacionada con la existencia, ubicación, historial y mecanismos de financiación de estos laboratorios permaneció oculta al conocimiento del público durante años.

Asimismo, acusó a funcionarios influyentes de la Administración del expresidente Joe Biden de negar la existencia de dichos laboratorios y cuestionar la credibilidad de quienes habían denunciado previamente el asunto.

De acuerdo con la información difundida por la oficina de la directora de Inteligencia Nacional, parte de estos proyectos se desarrolló en el marco del Programa de Reducción Cooperativa de Amenazas, impulsado por Washington tras el fin de la Guerra Fría para controlar materiales biológicos y químicos heredados de la antigua Unión Soviética.

El informe indica que algunas de las instalaciones vinculadas a estos programas se encuentran en Kiev, Tiflis y otras ciudades del espacio postsoviético, donde Estados Unidos ha financiado durante años iniciativas relacionadas con la bioseguridad y la investigación biológica.

La divulgación de los documentos se produjo pocos días antes de la salida de Gabbard de la Dirección Nacional de Inteligencia. No obstante, la exfuncionaria no explicó los motivos de la publicación de esta información en este momento.

Tras la difusión del informe, la Embajada de Ucrania en Estados Unidos rechazó cualquier vínculo entre estas actividades y objetivos militares. La representación diplomática aseguró que la cooperación entre Kiev y Washington en este ámbito ha estado orientada exclusivamente al fortalecimiento de la salud pública, la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico de laboratorio, la bioseguridad y la protección sanitaria.

La embajada añadió que dichas actividades corresponden a programas civiles que cumplen con las normas internacionales de salud pública y no guardan relación con fines militares.

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