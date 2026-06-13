La portavoz de la Cancillería de Rusia condenó la biolaboratorios financiados por EE.UU., pues investigan patógenos peligrosos sin control.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha condenado que muchos de los biolaboratorios financiados por el Gobierno de EE.UU. se dedicaban a investigar patógenos peligrosos y altamente contagiosos, incluyendo en algunos casos estudios para potenciar las funciones de dichos patógenos, y ello prácticamente sin ningún tipo de control ni supervisión, escribió la vocera en su canal de Telegram.

“Todo esto es lo que tanto nosotros como el Ministerio de Defensa de Rusia hemos denunciado en repetidas ocasiones, llamando la atención de la comunidad internacional sobre las peligrosas actividades biológicas militares de EE.UU. fuera de su territorio nacional, incluidas las llevadas a cabo en Ucrania, y que nadie controla”, afirmó Zajárova.

“La de veces que hablamos de eso, y aquí está…”, indicó, en referencia al contenido de los documentos desclasificados por EE.UU.

EEUU gestionó más de 120 biolaboratorios en 30 países

Previamente, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, hizo públicos datos de inteligencia “nunca antes vistos” que, según afirmó, revelan “nuevas pruebas” de financiación por parte de la administración anterior de la Casa Blanca de más de 120 biolaboratorios en más de 30 países.

Al respecto, Zajárova también llamó la atención sobre el mapa de laboratorios ucranianos incluido en los materiales difundidos por Gabbard, donde se señala que las investigaciones se llevaron a cabo antes de 2014.

“Se señalan los centros de investigación de Járkov, Dnepropetrovsk, Lvov, Vínnitsa, Ternópol, Chernígov, Odesa, etc. Se subraya que allí se investigaban los agentes causantes del ántrax, tularemia, peste porcina, la fiebre de Marburgo y el ébola, la peste y otros patógenos peligrosos.

También se ha publicado una lista de proyectos y programas, así como una lista de los contratistas implicados”, indicó.

A su vez, Kiril Dmítriev, enviado de la Presidencia rusa para la cooperación en materia de inversión y economía con países extranjeros, afirmó que “la verdad de Rusia sobre los laboratorios biológicos de Obama/Biden en Ucrania que pusieron en peligro al mundo —una verdad previamente negada por el estado profundo y los medios de comunicación tradicionales— se confirma en el Día Nacional de Rusia”, publicó el viernes en X.

La investigación estadounidense se produjo después de años de advertencias desde Rusia sobre actividades ilícitas en laboratorios ucranianos financiados por los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Moscú ha presentado pruebas de esta actividad en diferentes plataformas internacionales, entre ellas la ONU, pero ni EE.UU., ni Ucrania, ni otras partes implicadas reaccionaron a los llamados rusos de investigar el funcionamiento de esos biolaboratorios.

Rusia ha tratado de llamar la atención de la comunidad internacional sobre este asunto, señalando la existencia en Ucrania del proyecto UP-4, cuyo objetivo era estudiar la posible transmisión de infecciones particularmente peligrosas a través de aves migratorias, así como del proyecto P-781, en el que se investigó el uso de murciélagos como posibles vectores de armas biológicas.

Las Fuerzas Armadas de Rusia también obtuvieron documentos que, según afirman, confirman numerosos casos de envío de muestras biológicas de ciudadanos ucranianos al extranjero.

ayk