Handala hackea datos de jefe de gabinete de Netanyahu; inicia ‘Bibi Gate’

El grupo cibernético Handala ha hackeado el teléfono móvil del jefe de gabinete del premier israelí, Benjamín Netanyahu, y amenaza con divulgar la información.

“El iPhone 16 Pro Max de [el jefe de personal del premier israelí Tzachi] Braverman ha sido hackeado. No solo ahora, Handala lleva años observando, infiltrándose y escuchando”, indica este domingo el grupo de hackers ‘Frente de Resistencia Popular de los Buscadores de la Verdad de Handala’ (HPR, por sus siglas en inglés), en un mensaje en su cuenta de X.

Dirigiéndose a Netanyahu, al círculo íntimo del premier sionista y a todos los funcionarios que aún se aferran a la ilusión del secretismo, señala “la presión en el pecho, el sudor frío, el temor persistente” por dicha revelación. “No es solo miedo, es la certeza de que cada capa de tu seguridad, cada secreto confiado a Tzachi Braverman… guardián y bóveda de todas las verdades prohibidas, está ahora completamente al descubierto”, agrega.

También ha resaltado que Braverman, el guardián silencioso de Netanyahu, el que “orquestaba el mundo de ‘Bibi’, decidiendo quién entraba y quién desaparecía, recopilando cada secreto sucio”, se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. “La bóveda de la que dependías ahora es nuestra”, remacha.

Bibi Gate Operation: The Gatekeeper’s Fall



To Netanyahu’s inner circle,

To every official still clutching the illusion of secrecy

You feel it now: the tightening chest, the cold sweat, the gnawing dread. That’s not just fear, it’s the knowledge that every layer of your security,… pic.twitter.com/LgW6ek4tu1 — HANDALA (@Handala_Red) December 28, 2025

El grupo ha detallado que cuenta con toda la información, incluidos chats encriptados, tratos ocultos, vergonzosas indulgencias morales y financieras, abuso de poder, chantaje, sobornos. “Durante años, hicieron su pequeño baile, pensando que Handala no estaba entre ustedes. Pero nosotros estábamos presentes, siempre”, ha advertido.

Al recordar el caso ‘Catargate’, el grupo cibernético ha destacado que, ahora por fin, comprenderán lo que realmente estaba sucediendo. “Los archivos, las voces, los videos, cada hilo de la doble vida de Braverman, cada secreto que vincula a su régimen con el corazón de la corrupción, están a punto de salir a la luz”, ha recalcado.

“Por ahora, no hagas nada. Espera. Deja que el miedo se apodere de ti. En tan solo unas horas, verás qué secretos se desvelan primero, quién se rinde, quién cae. Tus alianzas están envenenadas, tu confianza destrozada, y Braverman, el hombre que creías tu vínculo más fuerte, es ahora la grieta que dividirá tu mundo”, ha apostillado.

Tras afirmar que el caso ‘Bibi Gate’ ha comenzado, ha avisado que “el guardián ha caído. La era de los secretos ha terminado”.

Tras burlarse de las medidas del gabinete israelí para pasar horas sobrevolando continentes para mantener a salvo sus conversaciones más sensibles, incluso a quienes cruzan océanos en busca de citas de alto perfil, Handala ha asegurado que “siempre escucha”. “Ninguna altitud, ningún jet privado, ningún susurro camino a reuniones con viejos ‘amigos’ en el extranjero escapa a nuestro alcance. Lo que se comparte sobre las nubes ya forma parte de nuestro archivo”, ha recalcado.

Al final, el grupo de hackers ha puesto de relieve que “siempre estuvimos dentro. Somos la sombra en tu mente. Elegimos lo que temes después”.

El sábado, lanzó un mensaje amenazante en vísperas del viaje de Netanyahu a EE.UU. para visitar al presidente estadounidense, Donald Trump.

msr/ctl/tqi