Rusia respalda creación de un Estado palestino para “una paz duradera”

El canciller ruso ha afirmado que Moscú sigue promoviendo un Estado palestino viable para lograr una paz justa y duradera en Asia Occidental.

Durante una entrevista concedida este domingo a la agencia rusa de noticias TASS, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, ha apuntado que el país euroasiático continúa abogando por una solución justa al conflicto israelí-palestino, y uno de los factores clave, en este sentido, es el establecimiento de un Estado palestino viable.

“No importa cómo se desarrolle la situación dentro y alrededor de Gaza, reafirmamos nuestro compromiso con una solución justa del conflicto palestino-israelí sobre la base del marco legal universalmente reconocido”, ha manifestado.

El ministro ruso ha destacado que el objetivo principal es corregir la injusticia histórica y crear las condiciones para el establecimiento de un Estado palestino sostenible.

Añadió que “la inestabilidad de lo que ocurre sobre el terreno se ve agravada por la incertidumbre respecto a los próximos pasos en la implementación de los acuerdos de paz”.

Al concluir, Lavrov subrayó que “sin resolver este asunto, resulta difícil imaginar qué podría garantizar una paz duradera para palestinos y judíos, y, de hecho, para todas las demás naciones de Oriente Medio”.

Rusia es una de las principales voces del apoyo a la creación de un Estado palestino soberano y rechazado firmemente a cualquier plan israelí para ocupar o anexionar Gaza o Cisjordania. En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso advirtió a Occidente que, si no actuaba pronto para apoyar la creación de un Estado palestino, “no quedaría nada por reconocer”.

ayk/ctl/tqi