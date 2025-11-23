“Ejército de Israel no está en condiciones de invadir el Líbano”

Así opinan los analistas internacionales Carlos Santa María y Juan Alberto Sánchez Marín en un programa especial de HispanTV. Han señalado también que cada vez que la Resistencia recibe ofertas de diálogo o negociación, siempre están acompañadas de nuevos ataques.
Según los entrevistados, se observa un patrón de engaño constante por parte de Estados Unidos y de Israel, calificando a este último como el “sicario” del primero.
Los analistas han concluido que la Resistencia debe evaluar día a día sus pasos, partiendo de una idea central: Israel no está en condiciones de invadir el Líbano debido a la debilidad y falta de moral de su ejército, que afirman, se limita a bombardear desde la distancia.
yzl/ncl/tmv