Líbano pide acción global ante ataque israelí; Hezbolá evaluará respuesta

El presidente y figuras de Líbano denuncian que el bombardeo israelí de este domingo contra Beirut constituye una violación de la tregua y de la soberanía del país.

“El ataque israelí al suburbio sur de Beirut en la tarde de hoy, que coincidió con el aniversario de la independencia del Líbano, es otra prueba de la indiferencia de Israel ante las reiteradas solicitudes para detener la agresión contra el Líbano”, ha afirmado el presidente libanés, Joseph Aoun.

Más temprano, medios libaneses han informado del bombardeo israelí contra un edificio residencial de 10 pisos en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, capital del Líbano, dejando cinco muertos y 28 heridos. El régimen israelí ha confirmado su operación y ha dicho que había notificado a Estados Unidos y obtenido su aprobación para esta ofensiva.

El mandatario libanés ha subrayado que este ataque demuestra la negativa del régimen sionista a implementar las resoluciones internacionales y su desprecio a todas las iniciativas y esfuerzos presentados para poner fin a la escalada de tensiones y devolver la estabilidad, no solo al Líbano, sino a toda la región.

Joseph Aoun ha renovado su “llamamiento a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades e intervenga con firmeza y seriedad para detener los ataques contra el Líbano y su pueblo, a fin de prevenir cualquier deterioro que pueda volver a generar tensión en la región, por un lado, y evitar un mayor derramamiento de sangre, por el otro”.

Por su parte, el jefe adjunto del Consejo Político del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), Mahmud Qamati, ha afirmado que “no hay otra opción que adherirse a la resistencia” y ha subrayado que no se puede aceptarse que Israel “continúe esta violación”, informa la cadena local Al-Mayadeen.

En cuanto a la posible respuesta, Qamati ha explicado que el liderazgo de la Resistencia “está estudiando el asunto y tomará la decisión” apropiada para el momento adecuado. “Todas las posibilidades están abiertas después del ataque de hoy”, ha remarcado.

Ha considerado también que la agresión área israelí contra los suburbios del sur de Beirut “viola una nueva línea roja” bajo la luz verde estadounidense para la escalada.

Asimismo, ha confirmado que el ataque tenía como objetivo a un alto líder de la Resistencia, y enfatizado que el nombre se anunciará más tarde “cuando estemos seguros de que esto realmente sucedió”.

Fuentes hebreas afirman que el objetivo era un alto funcionario de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai.

A su vez, el diputado Ali Ammar, miembro del bloque Lealtad a la Resistencia, desde el lugar de la agresión, en el barrio de Harat Hreik, ha declarado que la actitud agresiva de Israel golpea a todo el Líbano desde el acuerdo de alto el fuego patrocinado por Washington.

“Toda agresión contra el Líbano es un cruce de la línea roja, y que esta agresividad está arraigada en la entidad enemiga que atenta contra la dignidad, la soberanía y la seguridad del Líbano”, ha destacado.

Conforme al diputado, la Resistencia está lidiando con estos ataques con la mayor sabiduría y paciencia, y será esta la que determinará el momento apropiado para enfrentar al enemigo en una batalla integral.

La agresión se ha producido en un contexto de continuas violaciones israelíes en diversas regiones del país desde el acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a aproximadamente 4000 personas y desplazado a más de 1,2 millones de residentes en todo el país desde octubre de 2023 cuando inició el conflicto.

