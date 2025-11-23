Irán condena “cobarde” ataque israelí contra sur de Beirut

La embajada de Irán en el Líbano ha condenado el “cobarde” ataque del régimen sionista contra un edificio residencial en el suburbio del sur de Beirut.

“El alcance de los crímenes y agresiones [del régimen sionista] se ha expandido para ahora incluir los suburbios del sur de Beirut, con una clara firma de la entidad terrorista israelí que no duda en amenazar a los civiles inocentes de la querida nación libanesa”, ha denunciado la embajada en una publicación en su cuenta de X.

Sin embargo, el mensaje destaca que “estos actos cobardes de agresión nunca quebrarán la determinación de los que tienen razón, ni debilitarán su firme voluntad de enfrentar la opresión”.

Hoy, el régimen israelí ha continuado con sus ataques aéreos en flagrante violación del alto el fuego acordado para el Líbano al lanzar un ataque aéreo contra un apartamento residencial de 10 pisos en el barrio de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, dejando al menos cinco muertos y 28 heridos.

🇱🇧💥 El régimen israelí atacó un apartamento residencial en los suburbios del sur de Beirut. pic.twitter.com/CfbvbnutoM — HispanTV (@Nexo_Latino) November 23, 2025

El régimen israelí ha informado que, antes del ataque, había notificado a Estados Unidos y obtenido su aprobación para esta ofensiva.

La agresión se ha producido en un contexto de continuas violaciones israelíes en diversas regiones del país desde el acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a aproximadamente 4000 personas y desplazado a más de 1,2 millones de residentes en todo el país desde octubre de 2023 cuando inició el conflicto.

