La segunda vuelta electoral de Chile se realizará el 14 de diciembre

Una comunista y un ultraderechista irán a segunda vuelta en Chile el 14 de diciembre; quien gane deberá gobernar con un Parlamento de mayoría derechista.

Pasadas las 8 de la noche de este domingo el resultado fue irrefutable. Jeanette Jara, militante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, disputarán la segunda vuelta electoral el 14 de diciembre.

Mientras Jeanette Jara hizo guiños en su discurso a todos los candidatos que están a la izquierda de Kast, desde la conservadora Evelyn Matthei hasta el candidato más a la izquierda: Eduardo Artés; José Antonio Kast destacó la unidad de toda la derecha, que junta tiene más del 50 % de los votos.

Durante la jornada electoral, la polarización se manifestó en las opiniones de los votantes.

Kast propone expulsar a migrantes irregulares; recortar el presupuesto fiscal en seis mil millones de dólares en 18 meses y se refiere a los mapuches que luchan por sus tierras como terroristas. Jara propone empadronar a los migrantes irregulares, expandir beneficios sociales sin afectar el modelo de libre mercado y levantar el secreto bancario para enfrentar al narcotráfico. Quien asuma como presidente, tendrá que gobernar con el parlamento electo en esta jornada, mayoritariamente de derecha.

Comienza ahora la conquista de más del 50% de los votantes, que no apostó ni por Jeanette Jara, ni por José Antonio Kast en esta primera vuelta electoral. Todo se decidirá el 14 de diciembre.

Beatriz Michell, Santiago de Chile.

hae/ncl/tmv