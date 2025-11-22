Lanzan desde Chile la mayor campaña para expulsar a Israel de la ONU

La sociedad civil chilena se prepara para lanzar una campaña en materia de derechos humanos, orientada a promover la expulsión de Israel de la ONU.

En un comunicado titulado ‘Fuera Israel de la ONU’, difundido a través de la plataforma Action Network, la iniciativa solicita la expulsión de Israel, amparándose en el artículo 6 del capítulo II de la Carta de las Naciones Unidas.

“Los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes de forma respetuosa pero firme para exigir que, de acuerdo con el artículo 6 del capítulo II de la Carta de las Naciones Unidas, se comiencen los procedimientos formales para que el Consejo de Seguridad resuelva la expulsión del Estado de Israel de la ONU por violar repetidamente los principios ahí́ contenidos”, se lee en el comienzo de la iniciativa.

El lanzamiento oficial de la campaña se realizará el 26 de noviembre en un evento público en Santiago, capital de Chile. En los últimos días, ya se han comenzado a recopilar firmas para la petición en línea.

La iniciativa, difundida mediante una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, ha logrado reunir hasta ahora más de 57 000 firmas, con la meta de alcanzar las 100 000 en las próximas semanas.

Los organizadores señalaron que la rápida respuesta evidencia “una amplia reacción popular” frente a la grave situación humanitaria en Palestina y representa la “presión cívica internacional” para activar el sistema internacional tras décadas de inacción.

El comunicado calificó las atrocidades israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza como un “crimen de guerra complejo”.

Asimismo, indicó que Israel está asesinando palestinos mediante bombas y misiles, destruyendo infraestructura médica y provocando la muerte de casi dos millones de personas por hambre y sed.

En lo referente a la privación impuesta al pueblo palestino de “agua, alimentos y medicinas”, así como a la destrucción y el envenenamiento de la tierra palestina por parte de Israel, la nota subraya que estos actos constituyen “uno de los crímenes documentados más graves de la era moderna”.

La carta califica de “injustificados e inaceptables” los continuos vínculos de instituciones internacionales y académicas con Israel, enfatizando que este país debe ser “expulsado inmediatamente de todos los eventos internacionales, todas las relaciones institucionales con él cortadas e impuesto un embargo de armas integral a las armas que contribuyan a la continuación del genocidio”.

Finalmente, el texto concluye: “Con Gaza, la humanidad también muere. Queremos que Palestina viva; es el corazón del mundo”.

