En Argentina, piden justicia por joven mapuche Rafael Nahuel

Publicada: miércoles, 26 de noviembre de 2025 14:35
Actualizada: miércoles, 26 de noviembre de 2025 18:49
Frente al Monumento a Julio Argentino Roca en Buenos Aires, recordaron a Rafael Nahuel, asesinado en un desalojo de tierras en la Patagonia hace 8 años.

Ocho años de impunidad desde el asesinato de Rafael Nahuel, un joven mapuche muerte a manos de las fuerzas de seguridad, comandadas por Patricia Bullrich, quien hoy durante el Gobierno de Javier Milei, ostenta el mismo cargo de Ministra de Seguridad.

Un acto realizado frente al imponente monumento de Julio Argentino Roca, uno de los artífices, del genocidio indígena en la Patagonia, conocido como la campaña al desierto.

Es la reconstrucción de una cultura milenaria, a la que el Gobierno de Milei incorpora dentro su lista de organizaciones terroristas, como excusa para cometer crímenes de estado.

Sebastián Salgado, Buenos Aires.

