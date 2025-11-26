Nicaragua honra legado inmortal de Fidel Castro a 9 años de su partida física

Los nicaragüenses destacaron la vigencia del pensamiento de Fidel Castro y los lazos de hermandad entre Cuba y Nicaragua frente a las agresiones y amenazas en América Latina.

¡Presente! Así le gritó Nicaragua al comandante Fidel Castro a 9 años de su partida física; durante el homenaje se puso de relieve la vigencia de su pensamiento y lucha incansable a favor de la soberanía y dignidad de los pueblos del mundo.

Frente a las amenazas a la paz de Venezuela y de América Latina a manos del imperio estadounidense, el legado del líder histórico de la Revolución Cubana está más vivo que nunca coincidieron en esta conmemoración.

Tanto la embajadora de Cuba en Nicaragua y el Canciller nicaragüense resaltaron los lazos históricos de la revolución nicaragüense y la cubana con toda la lucha en común de ambos pueblos a favor de la solidaridad, soberanía nacional, dignidad, autodeterminación y paz.

En este homenaje por los 9 años del fallecimiento del comandante Fidel Castro, Nicaragua repudió una vez el criminal bloqueo a la Isla de Cuba por parte del imperio estadounidense; además, ambas naciones ratificaron su hermandad y su solidaridad contra las agresiones imperiales a sus revoluciones.

Carlos Daniel Jarquín, Managua.

hae/rba