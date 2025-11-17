Ben-Gvir amenaza con matar a líderes de ANP si ONU reconoce Palestina

Un ministro extremista de Israel amenaza con matar a líderes de Autoridad Nacional Palestina, si el Consejo de Seguridad avanza resolución para el Estado palestino.

El ministro extremista de seguridad interior de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha manifestado este lunes que “debe darse órdenes para el asesinato selectivo” de altos funcionarios de la Autoridad Palestina, si la ONU acelera el reconocimiento de un Estado palestino.

Incluso ha exigido la detención del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y ha asegurado que él y sus “socios” no tienen inmunidad. “Hay una celda de aislamiento preparada para él en la prisión de Ketziot”, ha indicado en referencia a Abás.

Su amenaza se produce horas antes de que tenga lugar una votación prevista en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución que respalda el plan integral de alto el fuego en Gaza, la cual conduciría al reconocimiento del Estado palestino.

Tal resolución ha introducido cambios sustanciales respecto a versiones anteriores y defiende un marco para la retirada israelí, la desmilitarización verificada y una supervisión internacional del periodo posterior a la guerra.

Ben-Gvir también ha rechazado que el proyecto haya mencionado “una vía hacia un Estado palestino”, vinculada al plan estadounidense de 20 puntos.

Por su parte, el ministro de finanzas sionista, Bezalel Smotrich, ha avisado que el régimen trabaja para “matar la idea del Estado palestino”.

En julio del año pasado, Ben-Gvir propuso ejecutar a prisioneros palestinos en las cárceles israelíes mediante disparos en la cabeza. Organizaciones como el Centro Palestino de Estudios de los Prisioneros alertaron en agosto sobre su continua incitación, calificándola como parte de una campaña de deshumanización y vulneración de los derechos básicos de los detenidos palestinos.

Informes de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos detallan torturas y maltratos sistemáticos, incluyendo golpizas, hambre, negación de visitas familiares y negligencia médica.

