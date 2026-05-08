Irán: industrias dañadas serán reconstruidas con tecnología más avanzadas

El primer vicepresidente de Irán ha prometido que las industrias afectadas por la guerra serán reconstruidas utilizando tecnología de última generación

El primer vicepresidente iraní, Mohamad Reza Aref, en el marco de sus visitas de campo a los organismos ejecutivos, y durante su presencia en la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas, la Compañía Líneas Marítimas y la Organización de Alimentos y Medicamentos, evaluó el progreso de la reconstrucción y la gestión de la situación tras la reciente guerra estadounidense-israelí, haciendo hincapié en la rehabilitación de las industrias afectadas, el fortalecimiento de las infraestructuras estratégicas y la eliminación de obstáculos en el sector sanitario.

Durante su visita a la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas, Aref destacó que este sector es uno de los motores de la economía del país, clave en el desarrollo, la generación de empleo y el suministro de materias primas para gran parte de los bienes esenciales.

“Confiando en Dios y en las capacidades internas, no hay preocupación por la reconstrucción de las unidades dañadas durante la guerra impuesta de Ramadán”, afirmó Aref.

Durante esta visita, Hasan Abaszade, viceministro de Petróleo y director general de la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas, presentó un informe sobre el progreso en la reconstrucción de las unidades afectadas y las medidas implementadas.

Al respecto, el vicpresidente iraní declaró que “el informe presentado por el director general de la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas refleja el satisfactorio avance en la reconstrucción de las unidades, así como los valiosos y casi inéditos esfuerzos de los actores de esta industria”.

Subrayando la importancia de la coordinación entre los organismos ejecutivos, Aref destacó la ciencia y la tecnología como ejes fundamentales para el desarrollo del país y señaló que “existen capacidades científicas y tecnológicas significativas en el país, y debemos continuar el camino del desarrollo apoyándonos en estas mismas capacidades”.

En este sentido hizo hincapié en la necesidad de “confiar más que nunca en las tecnologías nacionales” en el proceso de reconstrucción.

El primer vicepresidente también realzó la posición estratégica del estrecho de Ormuz, recalcando que “la visión de la República Islámica de Irán siempre ha sido regional y basada en la cooperación, y nunca ha adoptado un enfoque excluyente”.

El primer vicepresidente iraní, Mohamad Reza Aref, (dcha.), durante su visita a la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas, 7 de mayo de 2026.

Desarrollo naval y control estratégico del estrecho de Ormuz

El primer vicepresidente, durante su visita a la Compañía Líneas Marítimas, recibió un informe sobre la situación más reciente de las industrias de construcción naval.

Destacando que el pueblo iraní ha salido victorioso de la guerra de Ramadán, afirmó que “pronto celebraremos nuestra victoria, y las sanciones y presiones impuestas al pueblo iraní a lo largo de los años serán superadas gracias al gran triunfo de nuestra nación”.

El vicepresidente subrayó la determinación del Gobierno de renovar y rehabilitar los centros e industrias afectadas durante la guerra impuesta y agregó que “estas reconstrucciones se llevarán a cabo utilizando las tecnologías más avanzadas”.

Aref también señaló que el Gobierno respalda el desarrollo de la flota de construcción naval de Irán, recordando que el país persa “tiene siglos de experiencia en construcción naval”. “Ahora debemos producir los mejores productos en este sector mediante la colaboración de nuestros científicos y expertos, así como la localización de tecnologías de vanguardia”, agregó.

Sobre la estrategia de Irán en el estrecho de Ormuz, el vicepresidente puso de relieve que esta vía estratégica es propiedad soberana de Irán.

“Durante años no hemos aprovechado plenamente este recurso estratégico, pero ahora estamos decididos a ejercer control sobre él. La República Islámica de Irán, basándose en criterios legales, estratégicos y económicos, ha decidido gestionar el estrecho de Ormuz, lo que permitirá garantizar la seguridad de esta vía marítima y de todos los países de la región”, puntualizó.

Por último, indicó que “Irán no busca únicamente su propio desarrollo; también desea establecer condiciones en la región tras la guerra de Ramadán que fomenten la cooperación de todos los países vecinos, convirtiendo la zona en un polo económico. Estamos plenamente preparados para colaborar con los países del sur y garantizar la seguridad regional”.

Enemigo no respeta ninguno de los DDHH al atacar centros sanitarios

Durante su visita a la Organización de Alimentos y Medicamentos, el primer vicepresidente recibió un informe del presidente y de los directivos de la entidad sobre la situación más reciente del país en los sectores de medicamentos y alimentación.

El primer vicepresidente iraní, Mohamad Reza Aref, en su visita a la Organización de Alimentos y Medicamentos

Aref, al elogiar la labor del personal sanitario y de los profesionales del sector salud señaló que “el enemigo estadounidense-sionista no respeta ninguno de los derechos humanos y, al atacar centros sanitarios y las áreas de producción y distribución de medicamentos, ha revelado su verdadera naturaleza; en estos ataques también se ofrecieron mártires en defensa del país”.

El alto cargo iraní expresó su confianza en que, a pesar de la malicia del enemigo en los ataques a la infraestructura sanitaria, no habrá problemas en el suministro de medicamentos, y que la producción y distribución continuará de manera planificada, según las necesidades del país.

Asimismo, ordenó la creación de un grupo de trabajo especial en el sector salud, incluyendo la garantía del abastecimiento de medicamentos, con el fin de resolver los problemas y obstáculos de este ámbito y presentar informes periódicos sobre su desempeño al primer vicepresidente.

El primer vicepresidente también emitió las instrucciones necesarias para la reconstrucción de los centros de salud y de las unidades de producción de medicamentos dañadas durante la guerra de Ramadán.

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