Canciller iraní ante una “aventura” de EEUU: Estamos 100% preparados

El canciller de Irán denunció la postura dual de Washington y subrayó la plena preparación de la nación persa para defenderse ante cualquier agresión estadounidense.

Seyed Abás Araqchi ha escrito este viernes un mensaje en su cuenta de X en reacción al ataque de Estados Unidos de la noche del jueves a zonas civiles iraníes, mientras Washington ha enviado una propuesta a Teherán para el fin definitivo de la guerra mediante negociaciones.

“Cada vez que una solución diplomática se pone sobre la mesa, Estados Unidos recurre a una aventura militar insensata. ¿Es esto simplemente una táctica ciega para ejercer presión? ¿O es el engaño de un saboteador que una vez más quiere arrastrar al presidente de Estados Unidos a un nuevo pantano?”, ha cuestionado Araqchi.

De esta forma, el ministro de Asuntos Exteriores iraní habría recordado los dos ataques estadounidenses-israelíes, en junio de 2025 y en febrero de este año, en momentos en que Washington y Teherán realizaban negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones, con el fin de evitar una confrontación militar.

Además, con un saboteador, podría señalar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que según diversos análisis, ha estado detrás de esta estrategia de empujar a Estados Unidos a un conflicto directo con Irán.

Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spoiler once again duping POTUS into another quagmire?



Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never bow to pressure. pic.twitter.com/ev7dMIebNB — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 8, 2026

Para Araqchi “sea cual sea la causa el resultado es siempre el mismo: los iraníes nunca se rinden ante la presión, pero es la diplomacia la que siempre termina siendo la víctima”.

En su post, el ministro de Asuntos Exteriores ha hecho notar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense “se equivoca” en cuanto a las cifras de los equipos militares de Irán.

“Nuestras reservas de misiles y la capacidad de nuestros lanzadores no están en un 75 % con respecto al 28 de febrero; la cifra correcta es del 120 %. Y en cuanto a nuestra preparación para defender a nuestro pueblo: ¡1000 %!”, ha remarcado Araqchi.

El portavoz del cuartel general central Jatam al-Anbiya de Irán, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, ha denunciado la madrugada de este viernes la violación del alto el fuego por parte “del ejército agresor, terrorista y bandido de Estados Unidos” al atacar dos petroleros y lanzar ataques aéreos contra zonas civiles.

En respuesta, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacaron inmediatamente las embarcaciones militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto Chabahar, causándoles daños considerables, ha indicado.

Estados Unidos ha realizado estos ataques, en medio de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

De hecho, en medio de las negociaciones, Trump impuso un bloqueo a los puertos navales iraníes y en represalia, Teherán restringió el paso por el estrecho de Ormuz y advierte que no lo abrirá hasta el fin del cerco estadounidense.

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