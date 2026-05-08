Espías desechables de EEUU; cómo la CIA falló a sus espías iraníes en guerra secreta con Irán

Espías iraníes creían que la CIA los rescataría si eran capturados, pero su caza y el desmantelamiento de redes por parte de Irán golpeó la credibilidad de la agencia estadounidense.

A finales de 2010, Gholamreza Hosseini se encontraba en el aeropuerto Imam Jomeini de Teherán, preparándose para un vuelo a Bangkok. Allí, el ingeniero industrial iraní se reuniría con sus contactos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. Pero antes de que pudiera pagar el impuesto de salida del país, el cajero automático del aeropuerto rechazó su tarjeta por inválida. Instantes después, un agente de seguridad le pidió el pasaporte antes de escoltarlo fuera del aeropuerto.

Hosseini declaró que lo llevaron a una sala VIP vacía y le indicaron que se sentara en un sofá orientado hacia la pared. Solo durante unos instantes, sin ver cámaras de seguridad, Hosseini metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó una tarjeta de memoria con secretos de Estado que ahora podrían costarle la vida. Se metió la tarjeta en la boca, la masticó y se la tragó.

Poco después, agentes del Ministerio de Inteligencia entraron en la habitación y comenzó el interrogatorio, según relató Hosseini. Sus negaciones y la destrucción de los datos fueron inútiles; parecían saberlo todo ya. ¿Pero cómo?

“Estas son cosas que nunca le conté a nadie en el mundo”, dijo Hosseini a Reuters. Mientras su mente daba vueltas, Hosseini incluso se preguntó si la propia CIA lo había traicionado.

En lugar de una traición, Hosseini fue víctima de negligencia por parte de la CIA, según reveló una investigación de Reuters que duró un año sobre el manejo de los espías por parte de la agencia. Un sistema de comunicaciones encubiertas defectuoso de la CIA facilitó que la inteligencia iraní lo identificara y capturara. Hosseini, quien estuvo encarcelado durante casi una década y habló públicamente por primera vez, afirmó que nunca volvió a tener noticias de la agencia, ni siquiera después de su liberación en 2019.

La experiencia de Hosseini con el manejo negligente y el abandono no fue un caso aislado. En entrevistas con seis exespías iraníes de la CIA, Reuters descubrió que la agencia actuó con negligencia en otros aspectos durante su intensa campaña para recopilar información de inteligencia en Irán, poniendo en peligro a quienes arriesgaban sus vidas para ayudar a Estados Unidos.

Un espía declaró que la CIA le ordenó entregar la información en Turquía, en un lugar que la agencia sabía que estaba bajo vigilancia iraní. Otro hombre, un exfuncionario del gobierno que viajó a Abu Dabi para solicitar una visa estadounidense, afirma que un agente de la CIA intentó, sin éxito, obligarlo a espiar para Estados Unidos, lo que provocó su arresto a su regreso a Irán.

Estas medidas agresivas de la CIA a veces ponen en peligro a los iraníes de a pie, con escasas posibilidades de obtener información crucial. Cuando estos hombres fueron capturados, la agencia no les brindó ninguna ayuda ni a los espías ni a sus familias, ni siquiera años después, según relataron los seis iraníes.

James Olson, exjefe de contrainteligencia de la CIA, afirmó desconocer estos casos específicos. Sin embargo, señaló que cualquier filtración innecesaria de fuentes por parte de la agencia representaría un fallo tanto profesional como ético.

“Si somos descuidados, si somos imprudentes y nos han engañado, entonces la culpa es nuestra”, dijo Olson. “Si la gente pagó el precio de confiar en nosotros lo suficiente como para compartir información y pagó una penalización, entonces hemos fallado moralmente”, agregó.

Según informes periodísticos y declaraciones de tres exfuncionarios de seguridad nacional estadounidenses, los hombres fueron encarcelados como parte de una agresiva purga de contrainteligencia llevada a cabo por Irán en 2009, una campaña que, en parte, fue posible gracias a una serie de errores de la CIA. Teherán ha afirmado en informes de los medios estatales que su búsqueda de topos finalmente resultó en la captura de decenas de informantes de la CIA.

Para contar esta historia, Reuters realizó decenas de horas de entrevistas con los seis iraníes que fueron condenados por espionaje en Irán entre 2009 y 2015.

Para contrastar sus testimonios, Reuters entrevistó a 10 exfuncionarios de inteligencia estadounidenses con conocimiento de las operaciones en Irán; revisó registros del gobierno iraní e informes de prensa; y entrevistó a personas que conocían a los espías.

Ninguno de los exfuncionarios o funcionarios actuales de Estados Unidos que hablaron con Reuters confirmó ni reveló la identidad de ninguna fuente de la CIA.

Hosseini fue el único de los seis hombres entrevistados por Reuters que afirmó que le habían asignado la herramienta de mensajería vulnerable. Sin embargo, un análisis realizado por dos especialistas independientes en ciberseguridad reveló que el sistema de comunicación encubierta en línea, ahora inactivo, que Hosseini utilizaba —y que Reuters localizó en un archivo de internet— podría haber expuesto al menos a otros 20 espías iraníes y potencialmente a cientos de informantes que operan en otros países del mundo.

Esta plataforma de mensajería, que funcionó hasta 2013, estaba oculta en sitios web rudimentarios de noticias y aficiones donde los espías podían conectarse con la CIA. Reuters confirmó su existencia con cuatro exfuncionarios estadounidenses.

Estos fallos siguen atormentando a la agencia años después. En una serie de cables internos del año pasado, la dirección de la CIA advirtió que había...perdió la mayor parte de su red de espías en Irán y que, según informó el New York Times, la negligencia en las técnicas de trabajo sigue poniendo en peligro la misión de la agencia en todo el mundo.

Irán, uno de sus objetivos más difíciles para la CIA

La CIA considera a Irán uno de sus objetivos más difíciles. Desde que estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense en Teherán, conocida como “el nido de espionaje”, en 1979, Estados Unidos no ha tenido presencia diplomática en el país. Los agentes de la CIA se ven obligados a reclutar agentes potenciales fuera de Irán o a través de contactos en línea. Esta escasa presencia local deja a la inteligencia estadounidense en desventaja en medio de acontecimientos como los disturbios que ocurrieron en Irán en septiembre de 2022.

El programa nuclear de la República Islámica ha sido durante mucho tiempo una prioridad de espionaje para Washington. Teherán insiste en que su programa nuclear tiene como único fin satisfacer sus necesidades energéticas.

James Lawler, exfuncionario de la CIA especializado en armas de destrucción masiva e Irán admite que este es un objetivo de inteligencia sumamente serio: infiltrarse en el programa nuclear de Irán y no hay una prioridad mayor que esa. “Así que, al analizar el riesgo frente al beneficio, hay que tener en cuenta la enorme ventaja que se obtendría”, agregó.

Además entre otras misiones fallidas, Hosseini dijo que la CIA le pidió que centrara su atención en un objetivo estadounidense más amplio: identificar posibles puntos críticos en la red eléctrica nacional de Irán que causarían apagones prolongados y paralizantes si fueran alcanzados por un misil o saboteadores.

En agosto de 2008, un año después de convertirse en espía, Hosseini afirmó haberse reunido con un oficial de la CIA mayor y de hombros anchos, y con otras personas, en un hotel de Dubái.

Un agente de la CIA presente en la reunión le mostró a Hosseini un sistema de comunicaciones encubiertas que podía usar para contactar con sus superiores: un sitio web rudimentario de noticias de fútbol en persa llamado Iraniangoals.com. Al introducir una contraseña en la barra de búsqueda, aparecía una ventana de mensajería secreta que permitía a Hosseini enviar información y recibir instrucciones de la CIA.

Fallo del sistema secreto

Lo que Hosseini no sabía era que la agencia de inteligencia más poderosa del mundo le había dado una herramienta que probablemente condujo a su captura. En 2018, Yahoo News informó que un sistema de comunicaciones encubiertas basado en la web, que presentaba fallos, había provocado el arresto y la ejecución de decenas de espías de la CIA en Irán y China.

Reuters localizó el sitio web de comunicaciones secretas de la CIA identificado por Hosseini, Iraniangoals.com, en un archivo de internet donde permanece disponible públicamente. Posteriormente, Reuters solicitó a dos analistas cibernéticos independientes —Bill Marczak, del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, y Zach Edwards, de Victory Medium— que investigaran cómo Irán pudo haber aprovechado las vulnerabilidades de la tecnología de la CIA para desenmascarar a Hosseini y a otros informantes. Ambos son expertos en privacidad y ciberseguridad, con experiencia en el análisis de operaciones de inteligencia electrónica. Este esfuerzo representa el primer análisis técnico independiente del fallo de inteligencia.

Los seis espías, entrevistados por Reuters por primera vez, ofrecieron un testimonio directo e inédito sobre este letal juego de espionaje desde la perspectiva de iraníes que trabajaron como agentes de la CIA.

Los seis hombres reconocieron que sus contactos de la CIA nunca les hicieron promesas firmes de ayudarlos si los capturaban. Aun así, todos creían que algún día recibirían ayuda de Estados Unidos.

Sin embargo, los desmantelamientos de redes de espionaje podrían poner en entredicho la credibilidad de la CIA, que busca reconstruir su red de espionaje en Irán. Los medios estatales del país dieron a conocer algunos de estos casos, presentando a la agencia como ineficaz e inepta.

“Es una mancha para el gobierno de Estados Unidos”, declaró Hosseini a Reuters.

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