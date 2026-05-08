Irán sigue revisando propuesta de EEUU sin ceder a presiones de plazo

Irán afirmó que su respuesta a la propuesta de EE.UU. para poner fin a la guerra aún está en estudio, sin considerar los plazos de Washington.

“La propuesta [estadounidense] aún está en revisión, y una vez que lleguemos a una conclusión, la anunciaremos”, ha enfatizado el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, a los periodistas este viernes.

Consultado sobre algunos informes, según los cuales, Estados Unidos ha fijado un plazo para que Irán responda al plan, Baqai ha reiterado que el asunto aún se está examinando.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo y no prestamos atención a esos plazos”, ha enfatizado este funcionario iraní.

Las declaraciones del portavoz iraní se produjeron después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, haya dicho este viernes que Washington esperaba recibir la respuesta de Irán a la propuesta de Washington más tarde en este mismo día.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra de agresión no provocada contra Irán desde el 28 de febrero, tras el asesinato del Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos mandos militares. El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, para negociar sobre la base de 10 puntos propuestos por Irán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

Los funcionarios iraníes han criticado repetidamente a Estados Unidos por su enfoque en las conversaciones, ya que la Casa Blanca busca imponer condiciones en lugar de entablar un verdadero diálogo recíproco.

En una publicación del miércoles en X, Baqai precisó la interpretación que tiene Teherán de lo que implican las negociaciones, citando el derecho internacional.

El concepto de diálogo “requiere, por tanto, buena fe, lo que significa que negociaciones no es disputa; ni tampoco es dictado, engaño, extorsión o coacción”, explicó el político iraní.

A la vez, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, desestimó ciertos informes sobre un supuesto acuerdo inminente entre Teherán y Washington, calificándolos de engañosos y parte de narrativas mediáticas falsas recurrentes originadas en Estados Unidos.

En una publicación en X, Qalibaf hizo referencia a las noticias falsas publicadas por el medio estadounidense Axios sobre dicho acuerdo, describiéndolas irónicamente como “Operación Fauxsious”, término inspirado en la palabra francesa faux, que significa falso, imitación o artificial y se utiliza frecuentemente en inglés.

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