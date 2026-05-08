Portavoz: Media Luna Roja iraní simboliza sacrificio y valentía en guerra

El portavoz de la Cancillería de Irán ha elogiado el valor, coraje y sacrificios de la Media Luna Roja iraní durante la agresión estadounidense-israelí.

“Desde ambulancias que actuaron como blanco de ataques hasta trabajadores humanitarios que rescataron a supervivientes de entre los escombros, la Media Luna Roja de Irán no es solo una organización humanitaria, sino una historia viva de sacrificio y valentía sin precedentes”, ha escrito Esmail Baqai en una publicación en redes sociales este viernes.

Sus declaraciones se produjeron con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebra anualmente el 8 de mayo para conmemorar el aniversario del nacimiento de Henry Dunant, fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“Este día nos brinda la oportunidad de rendir homenaje a aquellos que, bajo el intenso fuego de bombas y misiles, arriesgan sus vidas para ayudar a sus semejantes y rescatar a nuestros compatriotas”, ha manifestado el funcionario iraní.

Baqai ha rendido homenaje a los voluntarios y a los trabajadores humanitarios, describiéndolos como verdaderos símbolos de humanidad y altruismo.

Desde el inicio de la tercera gu3rr4 de 4gre3sión, los socorristas de la Media Luna Roja de Irán llevaron a cabo 1711 operaciones de rescate técnico y desescombro en los lugares afectados por los 4t4qu3s aéreos, pic.twitter.com/ypZ369c8O8 — HispanTV (@Nexo_Latino) April 13, 2026

“Un saludo a todos los trabajadores humanitarios, voluntarios y a sus familias, quienes, en los momentos más difíciles, dan verdadero sentido a la humanidad y al altruismo”, ha declarado el portavoz iraní.

Durante las dos guerras impuestas por Estados Unidos y el régimen israelí —en junio de 2025 y en febrero de este año—, al menos nueve miembros de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán y una familia entera de ocho miembros, todos voluntarios de esta organización, fueron asesinados.

Las estadísticas muestran que los agresores atacaron directamente 350 centros médicos, 993 escuelas, universidades e instituciones educativas, 56 centros de la Media Luna Roja, 49 vehículos de rescate y socorro y ambulancias, y tres helicópteros de ayuda de emergencia.

En la reciente guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los equipos de la Media Luna Roja llevaron a cabo 6003 operaciones de rescate y socorro, rescatando con éxito a 7215 personas con vida de entre los escombros y trasladando a otras 7000 a centros médicos.

Un alto el fuego negociado por Pakistán, que entró en vigor el 8 de abril idefinidamente, detuvo temporalmente la agresión estadounidense-israelí en el día cuarenta de los enfrentamientos.

En este contexto, la Media Luna Roja de Irán informó el miércoles del envío de 35 documentos a organismos internacionales que prueban crímenes de guerra de EE.UU., e Israel.

El presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán, Pir Hosein Kolivand, declaró que los esfuerzos de Irán por emprender acciones legales contra los agresores se producen después de que el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien fue martirizado el primer día de la agresión estadounidense-israelí, instruyera a los funcionarios del país a defender los derechos de la nación por vías legales.

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