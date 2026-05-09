EEUU busca apoyo europeo tras el fracaso de su guerra contra Irán

El secretario de Estado de EE.UU. viajó a Italia para reforzar el apoyo a la guerra de agresión de Washington y Tel Aviv contra Irán, en medio de tensiones entre los aliados.

Marco Rubio se ha reunido este viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su residencia oficial en el centro de Roma, tras conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

La visita se produce tras semanas de tensas relaciones provocadas por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra el papa León XIV por condenar dicha agresión.

Durante sus reuniones, Rubio intentó reorientar los debates hacia la “libertad de navegación y la seguridad marítima” y la necesidad de “proteger los intereses económicos occidentales”, al tiempo que presionaba a Italia para que respaldara los esfuerzos bélicos de Trump.

Antes de lanzar su campaña contra la República Islámica de Irán, la administración Trump consideraba a Giorgia Meloni como uno de sus aliados europeos más cercanos.

Sin embargo, la guerra, ampliamente rechazada en toda Europa —especialmente en Italia—, ha obligado a Meloni a distanciarse de Washington.

Meloni y otros líderes europeos se han negado firmemente a sumarse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha incluido acciones que han generado una fuerte condena internacional, como el ataque a la escuela de Minab, en el que murieron 168 niños y profesores, así como el asesinato de altos cargos militares y de seguridad iraníes.

Por su parte, la postura del papa León XIV ha sido de firme rechazo a las soluciones militares desde el inicio de la guerra estadounidense-israelí contra Irán. Desde su elección en mayo, ha expresado desacuerdo con algunas medidas de la Administración Trump, aunque ha delegado en la jerarquía católica estadounidense las críticas más directas.

El 13 de abril, el papa León XIV afirmó que continuará alzando la voz contra la guerra y el sufrimiento, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declarara que no es “fan del papa” y atacara al líder de la Iglesia católica por su condena de la agresión estadounidense-israelí contra Irán.

El primer ministro italiano a su vez, ha criticado abiertamente los insultos de Trump contra el Papa, calificándolos de “inaceptables”.

Meloni ha dejado clara su postura: “No estamos en guerra y no queremos ir a la guerra”.

ght/rba