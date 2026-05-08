Irán advierte a ONU de secuelas “catastróficas” de acciones militares de EEUU

Irán advierte a la ONU de las consecuencias catastróficas de las acciones militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

“Las consecuencias de la continuidad de las acciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz podrían ser catastróficas, extenderse mucho más allá de la región y socavar la paz y la seguridad internacionales, de lo cual Estados Unidos será plenamente responsable”, ha afirmado el embajador iraní ante la ONU, Amir Said Iravani, en una carta dirigida al secretario general y al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Iravani ha condenado enérgicamente las acciones militares “agresivas” llevadas a cabo el jueves por Estados Unidos contra dos petroleros iraníes en las inmediaciones del puerto de Yask y el estrecho de Ormuz, así como los ataques contra varios puntos de las zonas costeras iraníes cercanas al estrecho.

En respuesta a esta “agresión militar” estadounidense, las fuerzas navales iraníes atacaron destructores de EE.UU. con misiles de crucero y drones de combate cerca del estrecho de Ormuz.

📹 Imágenes muestran momentos en que el Ejército iraní preparaba misiles para la respuesta de los guardianes del golfo Pérsico ante la violación dela tregua por parte de fuerzas estadounidenses en Ormuz.

🔹Militares colocan consignas y fotografías de mártires sobre los misiles. pic.twitter.com/brHpP26Drd — HispanTV (@Nexo_Latino) May 8, 2026

“Estas acciones agresivas y provocadoras, reconocidas abiertamente por el presidente de Estados Unidos, constituyen una clara violación del alto el fuego del 8 de abril de 2026 y una flagrante infracción del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”, ha subrayado Iravani.

Asimismo, ha denunciado que Estados Unidos continúa cometiendo actos internacionalmente ilícitos mediante la imposición de un supuesto bloqueo naval, ataques reiterados contra embarcaciones comerciales iraníes, su confiscación ilegal y la toma como rehenes de sus tripulaciones.

“Tales acciones ilegales equivalen a piratería marítima, violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y constituyen actos de agresión conforme al inciso ‘c’ del artículo 3 de la resolución 3314 de la Asamblea General, de fecha 14 de diciembre de 1974”, ha agregado.

Según el diplomático iraní, las acciones ilegales de Estados Unidos representan una peligrosa y grave escalada que desestabiliza aún más una región ya de por sí frágil y supone una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

“En un momento en que la contención, la diplomacia y el diálogo son urgentemente necesarios, la continua escalada militar por parte de Estados Unidos transmite el claro mensaje de que ese país defiende la coerción y el militarismo en lugar de la resolución pacífica de las disputas”, ha resaltado.

Iravani ha reafirmado el derecho de Irán a la legítima defensa, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, y ha pedido al secretario general y al Consejo de Seguridad condenar de forma explícita las acciones ilegales de Estados Unidos, incluido el bloqueo naval contra Irán, además de exigir a Washington que respete el derecho internacional y evite nuevas provocaciones.